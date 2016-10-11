Привычки, которые замедляют обмен веществ в организме

Мы очень часто пропускаем завтрак или же, наоборот, едим перед сном, проводим много времени в сидячем положении, думая при этом, что это никак не отобразится на нашем здоровье.





Поверьте и это только краткий перечень привычек, которые замедляют метаболизм, что, в свою очередь, приводит к накапливанию лишних калорий в организме. Поэтому если вы резко стали набирать вес, возможно, причиной тому одна из нескольких привычек, о которых мы расскажем в статье. Итак, поехали!

Вы едите раз в день

Человеческий организм запрограммирован сжигать энергию в момент приема пищи. Если человек питается нерегулярно, его организм начинает, наоборот, накапливать, а не сжигать энергию, что в результате приводит к лишнему весу. Поэтому старайтесь есть или хотя бы делать перекусы каждые три часа.

Вы пьете недостаточное количество воды

Достаточное количество воды в организме поддерживает клеточный обмен веществ. Когда организм не получает нужного количества воды он сжигает на 2% меньше калорий. Если вы не любите обычную воду, можно пить чай, кофе и другие напитки. Так, зеленый чай ускоряет сжигания калорий, поэтому его часто пьют после сытного обеда.

Вы не употребляете молочные продукты

Молочные продукты очень полезны для организма, они способствуют сжиганию жира и образованию новых мышц. В молочных продуктах содержатся такие питательные вещества, как: ленолевая кислота, казеин и кальций. Чем больше этих веществ в клетке, тем большее количества жира будет сжигаться.

Вы не занимаетесь спортом

Спорт помогает наладить метаболизм на период до 48 часов. Спортивные тренировки помогают наращивать мышечную массу и при этом сжигать жир.

Вы перестали наслаждаться утром

Как бы странно, это ни звучало, но солнечные лучи помогают регуляции суточных биоритмов, которые воздействуют на многие функции в организме. Биоритмы влияют на наш сон, питание и энергию. Поэтому старайтесь как можно чаще принимать витамин D, чтобы обеспечить хороший обмен веществ в организме.

В вашем рационе нет углеводов

Диеты, при которых употребляется очень маленькое количество углеводов, негативно влияет на организм. Нашим мышцам нужен гликоген, который находится в запасах углеводов в нашем теле. Если их не употреблять, наш организм станет чувствовать недостаток энергии. Без поддержания достаточного уровня гликогена человек не сможет, занимается спортом, и сжигать калории, так как у него не будут достаточное количество энергии.

Вы забываете о перекусах

Если вы считаете, что перекус – это чипсы, крекеры и кофе с сахаром, то вам стоит пересмотреть свои взгляды на питание. Постарайтесь перекусывать такими продуктами, которые содержат жиры, так отлично подойдут орехи. Такие продукты увеличивают активность генов, которые помогают организму быстрее сжечь жир.

Вы очень любите тепло

Чтобы нагреться в холодную погоду, организм человека тратит энергию. Это не говорит о том, что зимой вам нужно замерзать, но отдых в прохладной комнате пойдет организму на пользу. Холод запускает подкожно-жировую клетчатку, которая активизирует процесс сжигания жира.

Вы исключили простую соль из рациона

Сейчас очень популярно употреблять в пищу только морскую соль, пусть она и вкуснее, но при этом она менее полезна, чем обычная соль. В морской соли содержится очень маленькое количество йода, который отвечает за обмен веществ. Недостаточное количество йода негативно влияет на щитовидную железу. Поэтому стоит включить в свой рацион продукты богатые на йод, такие как: яйца, рыба и морепродукты.

Вы живете в стрессе

Стресс очень негативно влияет на обмен веществ в организме. Когда вы нервничаете, организм сжигает на 200 калорий меньше обычного. А если вы еще и привыкли во время стресса есть фастфуд, то самое время заняться спортом. Тренировки помогут избавится от плохих мыслей и улучшить метаболизм.

Старайтесь запомнить эти простые советы, и вы всегда будете здоровыми и красивыми.