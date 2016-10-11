Самые эффективные методы избавления от насморка

Данное понятие нельзя приравнивать к заболеваниям, потому как на самом деле насморк является воспалительным процессом, раздражающим слизистые оболочки носа. При сильном насморке из носа выделяется слизь, по цвету которой врач способен определить характер возбудителя.





Обычно, ринит настигает людей, которые переохладились, надышались воздухом, насыщенным аллергенами, имели контакт с больными людьми, у которых диагностировано любое вирусное заболевание, сопровождающееся ринитом и другими распространенными симптомами: кашлем, повышенной температурой тела, ознобом, болью в горле и так далее. Сам по себе насморк не является поводом для того, чтобы бить тревогу, вызывать скорую и ложиться на стационар. Лечить его вполне разрешается в домашних условиях, тем более, что для этого существует достаточно разнообразных методов.





Эти три способа являются самыми эффективными в лечении насморка:





1. Ингаляции с эфирными маслами. Чаще всего используют масла хвойных растений, эвкалипта и мяты. Нет ничего проще, чем сделать паровую ингаляцию дома. Вам понадобится небольшая кастрюля, эфирное масло и большое полотенце. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, доведите воду до кипения, снимите кастрюлю с печки и поставьте на столешницу. Добавьте в воду несколько капель эфирного масла, накройте голову полотенцем и дышите полезным паром. Насморк, как рукой, снимет в считанные минуты. Слизистая оболочка носа может пересыхать после таких ингаляций, поэтому спустя полчаса после процедуры вы можете закапать нос облепиховым маслом (по 1 капле в каждый носовой проход).





2. Компрессы с луковым соком. Возьмите два ватных диска и одну луковицу, которую нужно натереть на мелкой терке и отжать сок. Смочите диски в луковом соке, скрутите каждый из них в трубочку и засуньте в носовые проходы. Держать столько, сколько сможете вытерпеть, так как луковый сок провоцирует жжение в носу.





3. Трех-этапное лечение ринита. 1 этап: пару капель эфирного масла мяты нужно рассасывать в течение пяти минут. Через час-полтора можно приступать ко 2 этапу: нагреть воду, вылить ее в большую миску и растворить в ней одну столовую ложку горчичного порошка. Опустить в воду ноги и держать их там до тех пор, пока вода не остынет. 3 этап: выпить кружку горячего чая с липой, мелиссой или мятой.





Будьте здоровы!



