3 растения, которые помогут укрепить иммунитет

Укрепить иммунитет помогут лекарственные растения. Какие из них наиболее эффективны?





Туя

Это вечнозеленое растение из семейства кипарисовых с давних пор применялось людьми в лечении сложных заболеваний, которые, как правило, имели хроническое течение, а также для профилактики инфекционных заболеваний. Листья и молодые побеги туи оказывают противовоспалительное, антибактериальное действие, очищают организм от шлаков, улучшают кровоснабжение. Туя применяется для лечения ОРВИ, простуды, отитов, насморка, аденоидитов.





Эхинацея

Это одно из самых удивительных растений, знания о целебных свойствах которого веками передавались из поколения в поколение. Сегодня эхинацея применяется для лечения многих бактериальных и вирусных заболеваний, поскольку повышает защитные силы организма, помогает иммунной системе бороться с болезнетворными микробами, предотвращает развитие заболеваний и препятствует распространению вирусов и бактерий.





Баптизия красильная

Лечебные эффекты этого растения основаны на ускорении образования антител и выработки В-лимфоцитов (специфический иммунитет). Баптизия показана при самых различных инфекционных заболеваниях, когда они принимают септическое течение, особенно при тяжелой форме скарлатины, при ангине, тяжелых гриппозных заболеваниях.



