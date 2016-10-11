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Красота и здоровье
11 октября 16, 17:18
3 растения, которые помогут укрепить иммунитет
травы
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Защитные силы организма снижаются под влиянием разных факторов — плохая экология, неправильное питание, частое использование медицинских препаратов, стрессы, пассивный образ жизни.
Укрепить иммунитет помогут лекарственные растения. Какие из них наиболее эффективны?

Туя
Это вечнозеленое растение из семейства кипарисовых с давних пор применялось людьми в лечении сложных заболеваний, которые, как правило, имели хроническое течение, а также для профилактики инфекционных заболеваний. Листья и молодые побеги туи оказывают противовоспалительное, антибактериальное действие, очищают организм от шлаков, улучшают кровоснабжение. Туя применяется для лечения ОРВИ, простуды, отитов, насморка, аденоидитов.

Эхинацея
Это одно из самых удивительных растений, знания о целебных свойствах которого веками передавались из поколения в поколение. Сегодня эхинацея применяется для лечения многих бактериальных и вирусных заболеваний, поскольку повышает защитные силы организма, помогает иммунной системе бороться с болезнетворными микробами, предотвращает развитие заболеваний и препятствует распространению вирусов и бактерий.

Баптизия красильная
Лечебные эффекты этого растения основаны на ускорении образования антител и выработки В-лимфоцитов (специфический иммунитет). Баптизия показана при самых различных инфекционных заболеваниях, когда они принимают септическое течение, особенно при тяжелой форме скарлатины, при ангине, тяжелых гриппозных заболеваниях.

Источник: http://liza.ua/
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