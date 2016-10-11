8 продуктов, которые заменят мясо

Однако, чтобы сохранить здоровье, мало отказаться от животной пищи, нужно пересмотреть свой рацион полностью. Ведь в мясе, яйцах, рыбе содержатся практически все необходимые для жизнедеятельности белки, жиры и аминокислоты. Поэтому нужно скорректировать свой рацион так, чтобы нем обязательно были продукты, без ущерба для здоровья заменяющие мясо.





Грибы. Белок, который содержится в белых грибах усваивается легче, чем мясной. Еще в них есть и аминокислоты, необходимые организму. Кроме белых грибов, можно включать в рацион маслята и подберезовики.





Растительное масло. Лучшим заменителем животных жиров является кунжутное масло. Оно выводит из организма токсины.





Кисломолочные продукты. В твороге, кефире, йогурте, сметане много белка, аминокислот кальция, который нужен для волос и ногтей, зубов и костей. Еще кисломолочные продукты хорошо воздействуют на микрофлору кишечника.





Бобовые. Различные представители вида бобовых: фасоль, бобы, чечевица, маш, нут вполне могут заменить мясо. Рекордсменом среди них по содержанию белка является соя. Из которой научились производить и «мясо» и сосиски, пельмени и прочие продукты. В соевых продуктах нет холестерина, что благотворно для сердца и сосудов. В нуте содержатся аминокислоты триптофан и метионин, а также витамины и минералы.





Орехи. Грецкие орехи, кешью, фундук, миндаль содержат необходимые жиры и аминокислоты.





Мед. Дарит энергию. Его можно употреблять с творогом, напитками и отдельно от других продуктов.





Сухофрукты. В кураге, черносливе, изюме, грушах и яблоках много грубых волокон, что хорошо для системы пищеварения. а также много витаминов и микроэлементов.





Злаки. Лучший заменитель продуктов животного происхождения — это овес. В нем содержится практически вся таблица Менделеева и весь набор витаминов и микроэлементов. Если есть овсянку каждый день, улучшится и цвет лица, и состояние волос и ногтей.



