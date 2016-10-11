Леди Красота и здоровье
11 октября 16, 17:29
Как убрать темные круги под глазами: 3 домашних метода
Как избавиться от них с помощью домашних методов
Некрасивые круги под глазами делают нас более уставшими и зрелыми. Даже юные лица выглядят с ними несколько осунувшимися. В чем причина кругов под глазами и как с ними бороться?
Причины темных кругов под глазами
Разумеется, причины постоянных кругов под глазами - внутри организма. Если они, а также мешки и припухлости под нижним веком у вас появляются часто, то одной домашней косметикой не обойтись. Нужно посетить терапевта и провести диагностику.
Иногда под глазами образуются впадины из-за того, что истончился жировой слой под кожей... В этом случае лучше обратиться к профессиональному косметологу: одна из самых популярных процедур в этом случае - инъекции гиалуроновой кислоты.
Сегодня же мы поговорим о том, как избавиться от темных кругов под глазами, если они временное явление и что можно сделать своими силами.
Частые причины темных кругов: недосып, головная боль, усталость, временное нарушение оттока жидкости и лимфы.
Что можно сделать, как избавляться от припухлостей и кругов? Смотрите на видео.
Источник: http://tvoymalysh.com.ua/