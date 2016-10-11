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Леди
Красота и здоровье
11 октября 16, 17:29
Как убрать темные круги под глазами: 3 домашних метода
Как убрать темные круги под глазами
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Что ни говорите, а именно осенью и зимой мы чаще замечаем темные круги и припухлости под глазами.
Как избавиться от них с помощью домашних методов

Некрасивые круги под глазами делают нас более уставшими и зрелыми. Даже юные лица выглядят с ними несколько осунувшимися. В чем причина кругов под глазами и как с ними бороться?

Причины темных кругов под глазами
Разумеется, причины постоянных кругов под глазами - внутри организма. Если они, а также мешки и припухлости под нижним веком у вас появляются часто, то одной домашней косметикой не обойтись. Нужно посетить терапевта и провести диагностику. 

Иногда под  глазами образуются впадины из-за того, что истончился жировой слой под кожей... В этом случае лучше обратиться к профессиональному косметологу: одна из самых популярных процедур в этом случае - инъекции гиалуроновой кислоты.

Сегодня же мы поговорим о том, как избавиться от темных кругов под глазами, если они  временное явление и что можно сделать своими силами.

Частые причины темных кругов: недосып, головная боль, усталость, временное нарушение оттока жидкости и лимфы.

Что можно сделать, как избавляться от припухлостей и кругов? Смотрите на видео.


Источник: http://tvoymalysh.com.ua/
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