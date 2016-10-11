Многие люди вообще не употребляют тыквенные семечки, потому что не знают, сколько пользы они могут принести организму. В период сезонных простудных заболеваний важно укрепить свой иммунитет, насытив его полезными веществами. Почему бы не использовать такой богатый на витамины и минералы продукт, как семечки тыквы? Ведь в них содержатся: витамины А, В, С, D, Е, К, фолиевая кислота, железо, магний, селен и другие микроэлементы, оказывающие максимум пользы всем органам и системам человеческого организма.





Самые полезные свойства тыквенных семечек:





1. Устранение кишечных паразитов. В народной медицине сырые семена тыквы используются, как быстрое средство для выведения глистов из организма. Получается, что употребление семечек в сыром виде — это некий способ профилактики заболеваний, связанных с появлением в ЖКТ паразитов.





2. Налаженный обмен веществ и отсутствие такой проблемы, как запоры. Так как в тыквенных семечках содержится клетчатка, они очень хорошо воздействуют на органы желудочно-кишечного тракта, а также улучшают перистальтику кишечника и ускоряют метаболизм.





3. Снизить уровень глюкозы в крови могут тыквенные семечки , потому что в них нет сахара, а благодаря все той же клетчатке происходит очищение сосудов от всего ненужного, в том числе и лишнего сахара.





4. Профилактика заболеваний сердца и сосудов. Тыквенные семечки вмещают в себе Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, благодаря которым устраняют холестериновые бляшки в сосудах, нормализуют процесс кровообращения и предупреждают развитие тромбов, защищая человека от всевозможных заболеваний сердечно-сосудистой системы.





5. Забота о «мужском» здоровье. В тыквенных семечках содержится цинк и магний, которые, попадая в кровеносную систему, способны снять воспаление в предстательной железе, если таковое имеется, или же предупредить его.





6. Польза для будущих мам. В основном, вся польза, которую оказывают тыквенные семечки женщине в период беременности, касается иммунной системы. Семечки тыквы, как и она сама, провоцируют рост новых иммунных клеток, а также, вещества в их составе запросто устраняют вирусы и инфекции, попавшие в организм.





7. Борьба с отечностью. Так как тыквенные семечки являются отличным мочегонным средством, их часто используют в качестве лучшего метода избавления от отеков на лице и конечностях.





8. Семечки утоляют голод. Если выбирать из других вариантов, чем бы можно было перекусить, то лучше съесть горсть тыквенных семечек, так как они надолго утоляют голод и приносят массу пользы здоровью.



