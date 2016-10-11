6 причин добавлять корицу в еду

Они обладают целебными свойствами и обогащают наши блюда витаминами. Одна из самых популярных пряностей – корица.





Ее добавляют в напитки, выпечку и прочие десерты. Кроме того, что корица дарит этим блюдам изысканный и пикантный вкус, она еще насыщает их витамином А, кальцием, железом, клетчаткой, магнием и другими полезными веществами.





Предлагаем вам подробнее узнать о чудодейственных свойствах корицы.





Лечит простуду













В традиционной китайской медицине корица используется как лекарственное средство при простуде. И это неудивительно, ведь она обладает антибактериальными свойствами. А еще корица прибавляет энергию, жизненную силу и отлично разогревает тело.





Улучшает настроение













В народе корицу называют «приправой настроения», поскольку она содержит марганец, который помогает избежать быстрой смены настроения. Также в ее состав входит коричный альдегид, поддерживающий баланс гормонов в организме. Чтобы справиться с раздражительностью, депрессией и всегда пребывать в отличном настроении, достаточно выпить чашечку ароматного кофе или чая с корицей. Усилить чудодейственный эффект поможет употребление этой волшебной приправы с такими продуктами, как бананы, темный шоколад, орехи, авокадо и йогурт.





Активизирует работоспособность мозга

















Ученые доказали, что даже запах корицы благотворно влияет на умственную деятельность человека, а регулярное ее употребление стимулирует работу мозга, укрепляет память, помогает сконцентрироваться и снижает риск появления болезни Альцгеймера. Кроме того, эта пряная специя помогает при головных болях и мигрени. Смело добавляйте щепотку корицы в утреннюю выпечку или кашу.













Благотворно влияет на работу сердца













Корица принадлежит к числу пряностей, оказывающих положительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы. Все дело в чудодейственных волокнах и кальции, которые входят в ее состав.





Помогает снизить вес





Диетологи рекомендуют добавлять корицу в повседневное меню, поскольку она помогает держать вес под контролем и даже ускорить процессы жиросжигания в организме. Это связано со способностью корицы ускорять метаболизм, снижать содержание в крови жиров и плохого холестерина, а также нейтрализовать свободные радикалы. Конечно, чтобы добиться высоких результатов, необходимо совместить это с правильным питанием, здоровым образом жизни и регулярными физическими нагрузками. Лучше добавлять по щепотке корицы в овсянку или йогурт. Так вы сможете совместить приятное с полезным – похудеть и насладиться волшебным вкусом.





Предотвращает онкологические заболевания













По мнению медиков, регулярное употребление этой пряности снижает риск развития онкологических заболеваний. Корица не только предотвращает рост и распространение раковых клеток, но и помогает контролировать метаболизм и уровень глюкозы в крови. В качестве профилактики добавляйте по 1/2 чайной ложки корицы в десерты или молоко.