5 природных антибиотиков, которые есть в каждом доме

Да, были и смертельные болезни, от которых спасения не было, но и от ангины умирали не так часто. Чем же люди лечились? Спасались тогда природными антибиотиками, то есть растениями, у которых в составе есть вещества, уничтожающие бактерии. Что это за растения? Вполне доступные, которые есть практически у каждой хозяйки на кухне или в холодильнике. А если и нет, то их можно легко приобрести на рынке или в супермаркете.





Думаем, что не нужно рассказывать о таких средствах с антибактериальным эффектом, как лук и чеснок. О них написано уже немало. Мы же расскажем о тех продуктах, о бактерицидном действии которых ты даже не догадывалась.





Малина





Надеемся, что еще с лета ты запаслась либо вареньем из этих вкусных ягодок, либо заморозила их в морозилке. Малина – это не только вкусно, но и неимоверно полезно. В ней есть вещества, которые помогают бороться с простудами и заболеваниями верхних дыхательных путей. Малиновые напитки обладают антибактериальными (убивают бактерии золотистого стафилококка и грибковые инфекции) и противовоспалительными свойствами, благодаря салициловой кислоте помогают понизить высокую температуру и успокаивают нервную систему.





Для приготовления целебного напитка из малины, возьми столовую ложку замороженных ягод, добавь 1 ч. ложку сахара и залей 1 стаканом кипятка. Употреблять напиток нужно в теплом виде.





Клюква





Клюкву можно смело назвать природным лекарством от семи болезней. В ее составе есть антибактериальные вещества, которые уничтожают стафилококки, стрептококки и кишечную палочку. Именно поэтому морсы и соки из клюквы нужно обязательно включать в свое меняю при ангинах, бронхитах, пневмониях, стоматитах и проблемах с мочевыделительной системой.





Кроме того, ученые недавно доказали, что вещества, которые содержатся в напитках из свежих или замороженных ягод клюквы, убивают Helicobacter Pylori (бактерия, вызывающая язву желудка) и E. Coli (устойчивая к медицинским препаратам кишечная палочка).





Калина





Чай из сушеной, замороженной и даже проваренной в виде варенья калины поможет справиться с простудой, гриппом, кашлем при бронхите и пневмонии. Также он является отличным профилактическим средством гриппа во время его эпидемии.





Антибактериальные вещества, которые есть в этих красных кислых ягодках, помогают уничтожить бактерии, вирусы и грибки. А витамин С отлично способствует повышению иммунитета.





Гранат





Сейчас в магазинах в продаже есть эти вкусные и неимоверно полезные плоды. Если ты раньше считала, что гранат нужен только при анемии, то пора поменять свое мнение. В нем полезно абсолютно все (даже кожура, в которой содержатся дубильные вещества и антибиотикподобные вещества). Кстати, именно настоем из кожуры граната на востоке лечат стоматиты, ангины и даже дизентерию с сальмонеллезом и брюшным тифом.





А ученые доказали, что семена граната действуют своей убойной силой только на «вредные» микроорганизмы. Поэтому при малейших признаках заболевания стоит включить эту ягоду в свой рацион.





И еще одно необычно свойство граната – его сок сбивает повышенную температуру. Если у ребенка поднялась температура, не торопись сбивать ее с помощью аптечных препаратов, дай ему четвертую часть плода и пусть дитя «поклюет» эти вкусные ягодки, через 15 минут температура понизится.





Мед





Два года назад ученые из Швеции провели эксперимент, который доказал, что мед намного эффективнее современных антибиотиков.





В ходе исследования выяснилось, что активные вещества, которые есть меде, уничтожают золотистый стафилококк, синегнойную палочку и энтерококк. Но здесь очень важный момент – мед должен быть натуральным и не магазинным. Магазинный мед подобными свойствами не обладает, сообщили ученые.





Стоит также помнить, что для сохранения в меде полезных свойств, кипятить его нельзя. Добавлять его в напитки нужно при температуре не выше 90 °С.



