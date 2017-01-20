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Леди
Красота и здоровье
18 января 17, 23:28
Бодрящие и усыпляющие продукты
настроение
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В последнее время многие исследователи уделяют большое внимание проблемам питания. Ученые хотят выяснить, как меню влияет на мозг, поведение и настроение человека.
Два диетолога- супруги профессор Джудит Вертман и доктор Ричард Вертман - занимаются этой темой в Бостонском институте питания. 

Приведем их основные выводы о правильном питании.

* Что - либо сладкое и пища с повышенным содержанием крахмала на завтрак усиливает в организме выделение серотонина, успокаивающего вещества. После такого сладкого завтрака бодрость сохраняется в течение всего рабочего дня. Мясо и яйца содержат много жиров и холестерина, медленно перевариваются и понижают бодрость. Поэтому рекомендуется не употреблять их на завтрак.

* Лучше всего с утра есть каши, сыры, фрукты или пить свежий сок. 

* Обед, состоящий только из продуктов, содержащих большое количество углеводов, например, хлеб, макароны или картофель, а на десерт - сладкое блюдо без белков, усыпляет. После такого обеда женщины впадают в дремоту, а мужчины чувствуют себя усталыми.

* Обед, богатый белками - птица или рыба, - повышает уровень аминокислот, содержащих тироцин, поступление которого в мозг повышает бодрость и обостряет память.

* Если вам не нужно бодрствовать ночью, не ешьте на ужин продукты, содержащие белки. В данном случае предпочтительнее углеводы.

* Трудно заснуть? Съеште что - нибудь сладкое, например, хлеб с вареньем. На ночь рекомендуется съесть какой - либо продукт, стимулирующий обмен веществ.

* Чтобы улучшить настроение, успокоить нервы, потребляйте больше углеводов и меньше белков, потому что углеводы увеличивают концентрацию серотина в мозге, что способствует улучшению настроения.

Эта теория подтверждается данными исследований. Выяснилось, например, что у людей, страдающих депрессией и пытающихся наложить на себя руки, уровень серотонина в мозге очень низкий. В США пытаются лечить наркоманов, добавляя в питье сахар. Оказывается, достаточно всего пяти граммов углеводов, чтобы почувствовать себя спокойнее.
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