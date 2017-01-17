11 лайфхаков, которые существенно облегчат процесс уборки

Применив каждый из перечисленных ниже способов на практике, вы существенно сократите время на приведение жилища в порядок, а результат — порадует.

1. Чистка духовки с помощью соды и уксуса

Способ №1

Подходит для быстрого удаления жира со стенок и стекла духовки.

Вначале необходимо намочить поверхности шкафа уксусом, затем присыпать стенки содой, слегка размазать. Оставить примерно на полчаса, вытереть салфеткой, промыть водой и вытереть насухо.

Способ №2 Отдельно сода, отдельно уксус

Рассыпать влажную соду по всем поверхностям (на стенках – распределить влажной рукой). Час спустя можно начинать оттирать грязь и жир.

Уксус действует дольше, часа два-три (его тоже необходимо нанести на стенки духовки, можно с помощью пульверизатора), зато после будет легче отмыть загрязнения.





2. Уборка в холодильнике

Всё просто – вместо того, чтобы отмывать загрязнившиеся полки и вытирать потёки пролившейся жидкости, позаботьтесь о чистоте холодильника заранее, обернув поверхность полок пищевой пленкой либо пергаментной бумагой (пленка практичнее).

Теперь достаточно лишь снять материал и выбросить, а полки протереть только у стенок.

3. Чистка вентиляционной решетки

Мыть её необходимо регулярно, иначе все домочадцы будут постоянно дышать пылью. Упростить процесс поможет обычный кухонный нож, кончик которого необходимо обернуть полотенцем. Лучше, если нож будет с закругленным концом, чтобы не разрезал ткань. С помощью такого приспособления процесс вытирания пыли в мелких отверстиях решетки пойдет быстрее.

Предварительно вентиляцию стоит протереть влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, грязь быстрее отмокнет и её будет легче снимать.

4. Отмыть блендер быстро

Понятно, что мыть все приборы надо сразу после использования, чтобы продукты не засыхали на стенках. Но если так уж случилось, что блендер остался грязным, отмыть его быстро и качественно можно простым способом: налить в чашу немного мыльной воды и включить на малых оборотах. Легко отмоется даже грязь в труднодоступных местах, останется только ополоснуть чашу водой.

5. Вывести масляные пятна с ковра

Наполнитель для кошачьего туалета либо сода впитают жир — необходимо рассыпать их по ковру в загрязненных местах, немного втереть и оставить на полчаса. После — собрать пылесосом.





6. Очистить от грязи стенки микроволновой печи

В чашку воды нарезать несколько долек лимона, поместить посуду в микроволновку, дождаться закипания воды. Микроволновка внутри должна наполниться паром.

Дверцу не открывать, пар должен «поработать» — очистить жир со стенок, останется только протереть их бумажным полотенцем.

7. Продезинфицировать ванну

Приготовить пасту из 1 столовой ложки жидкого мыла, пищевой соды, любого антибактериального средства (желательно, на масляной основе).

При необходимости, добавить немного воды, паста должна быть консистенции сметаны. Нанести её на поверхность ванны и оставить на полчаса. Смыть водой (можно предварительно потереть губкой особо загрязненные места).

8. Очистить решетку гриля

Половину луковицы надеть на вилку и протереть ею горячую решетку. Она не только станет чистой, лук ещё и аромат приятный придаст всем тем продуктам, которые будут готовиться на гриле после такой процедуры.





9. Убрать царапины и потертости с кожаной мебели

Подобрать подходящий по тону крем для обуви и тщательно втереть его в проблемные места. Диван или кресло буквально на глазах обновится.

10. Избавить матрац от неприятного запаха

Смешать водку и несколько капель любого эфирного масла (подобрать его можно с учетом собственных предпочтений, главное, чтобы запах был свежим и не раздражал) и распылить по поверхности матраца, дать возможность просохнуть. Затхлый запах исчезнет.

11. Удалить пятна жира с ткани

Понадобится обычный мел, такой, каким пользовались до введения электронных досок в школах. Мелок лучше измельчить и в таком виде нанести на пятно, немного втереть. Он впитает жир и облегчит процесс стирки.

Используйте эти простые советы, а сэкономленные на уборке время и силы, тратьте на более приятные занятия!





Источник: garmoniazhizni

