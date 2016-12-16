Как ускорить метаболизм: диета для быстрого обмена веществ

Скорость метаболизма определяется не только питанием, но и особенностями работы печени, надпочечников, щитовидной железы, а также мышечной ткани. Потому, чтобы понять, как ускорить метаболизм, необходимо ознакомиться с особенностями влияния основных метаболических факторов на скорость обмена веществ. Но питание также является основой не только красивой фигуры, но и здоровья организма.





Какова связь между метаболизмом и похудением?





Чем выше скорость обмена веществ, тем быстрее химические вещества Вашего организма превращают все поглощаемые питательные вещества в энергию, с помощью которой организм функционирует и обновляется.





В случае медленного метаболизма питательные вещества преимущественно откладываются про запас, а не расходуются, в результате чего наблюдается появление жировых отложений.





Грамотный подход к похудению подразумевает исключение или лечение каких-либо заболеваний, ведущих к набору веса, а также подбор плана питания и упражнений, которые позволят эффективно и безопасно контролировать вес. Что касается диеты, существует несколько рекомендаций, которые помогут ускорить метаболизм.





Как ускорить метаболизм при помощи питания?





Для достижения оптимальной скорости метаболизма и быстрого похудения необходимо позаботиться о том, чтобы организм регулярно получал полезную пищу.





Когда мы спим, скорость обмена веществ замедляется, поскольку организму известно, что новую порцию топлива он получит только после пробуждения. Потому завтрак считается важным приемом пищи, который позволяет организму подкрепиться после «голодной» ночи.





Основной принцип диеты для ускорения метаболизма – постоянно поставлять в организм правильное топливо, чтобы он мог работать исправно и эффективно сжигать топливо вместо того, чтобы хранить его в виде жировых отложений.













План питания, который поможет ускорить обмен веществ





Ниже приведен примерный план питания, разбитый на три этапа (понедельник и вторник, среда и четверг, пятница, суббота и воскресенье).





Диета, позволяющая ускорить метаболизм, рассчитана на 4 недели (каждый из трех этапов повторяется по 4 раза).





Этап 1 (понедельник и вторник)





Первый этап диеты заключается в употреблении большого количества углеводов и фруктов. При этом фрукты должны содержать много сахара, а полезные углеводы представлены в виде коричневого риса, киноа, сладкого картофеля и пасты из коричневого риса.





Не стоит забывать и о белках, которые очень важны практически в каждом рационе питания. Их источниками являются: яичный белок, курица, рыба, нежирное мясо. В рацион питания должны также входить источники клетчатки – овощи.





Примерное меню для первого этапа:





завтрак: коричневый рис + фрукты;

перекус: фрукт;

ланч: салат из куриной грудки с овощами (овощи выбирайте по желанию, лучше, если они будут сезонными);

перекус: фрукт;

ужин: нежирная говядина + сладкий картофель + спаржа или брокколи.





Этап 2 (вторник и среда)





Основными видами пищи на данном этапе являются содержащие белок продукты и овощи, фрукты и углеводы, которыми мы имели возможность насладиться на первом этапе диеты, исключаются. Именно на втором этапе организм активно избавляется от жировых отложений и увеличивает мышечную массу.





Рекомендуемые продукты: яичный белок, нежирная птица и мясо, много овощей. Чтобы усилить эффект такого питания для увеличения мышечной массы и ускорения метаболизма рекомендуется заниматься силовыми упражнениями.





Примерное меню для второго этапа:





завтрак: омлет из яичных белков с луком и красным перцем;

перекус: вяления говядина + сельдерей;

ланч: индейка + брокколи или спаржа на пару;

перекус: 2 вареных яичных белка;

ужин: белая рыба, приготовленная на пару, с перцем или овощным салатом.





Этап 3 (пятница – воскресенье)





Данный этап предусматривает воссоединение здоровых жиров с углеводами и фруктами. Однако теперь фрукты должны содержать как можно меньше сахара, в отличие от этапа 1.





Орехи, целые яйца, авокадо и оливковое масло можно добавлять в различные салаты и блюда – они послужат источником здоровых жиров.





Примерное меню для третьего этапа:





завтрак: кусочек цельнозернового хлеба с миндальным маслом и ягодами (например, черникой), омлет из 2 яиц с овощами;

перекус: половика авокадо или хумус с морковкой;

ланч: салат с тунцом, сельдереем, морковкой + клубника;

перекус: горсть орехов;

ужин: лосось со сладким картофелем и салатом из свежих овощей.





Диета, позволяющая ускорить метаболизм, рассчитана на 4 недели (каждый из трех этапов повторяется по 4 раза). Для улучшения эффекта предусмотрены занятия такой физической активностью:





этап 1 – аэробные упражнения;

этап 2 – силовые упражнения;

этап 3 – йога, массажи.



