Едим и худеем: названы продукты, снижающие аппетит

Многие представительницы прекрасного пола в борьбе с лишним весом пробуют на себе различные диеты. Однако, чтобы быть в форме не обязательно ограничивать себя в питании, достаточно изменить свой рацион и употреблять больше продуктов, которые снижают аппетит и не приводят к увеличению веса.





О некоторых из них в Instagram написала известный диетолог Ксения Коваленко.





Что можно съесть, чтобы уменьшить аппетит:





Миндаль





Несмотря на свою калорийность, миндаль отлично подходит в качестве перекуса. Исследования показывают, что при нестерпимом желании съесть шоколад, нужно скушать миндаль, и вы уймете свою тягу.





Кофе





Кофе уменьшает аппетит, способствуя организму вырабатывать адреналин, нейротрансмиттер отвечающий за реакцию - бей или беги. Небольшие дозы адреналина замедляют пищеварительный процесс, регулируют степень аппетита, соответственно вы не бросаетесь на еду.

Еще кофе - это кладезь антиоксидантов, но больше 2-х чашек в день на похудении пить не стоит.





Жиры





Это удивительно, но от жиров люди не поправляются, если кушать в рамках своей суточной нормы. Жиры дольше перевариваются, и дают больше энергии, чем белок. Поэтому в вашем рационе ежедневно должны присутствовать оливковое масло или авокадо, рыба или орехи. Это самые полезные источники жиров.





Вода





Выпивая стакан воды перед приемом пищи, вы съедите порцию намного меньше привычной. А если еще и замените ваши соки, лимонады, колы на обычную воду, то похудеете даже не прикладывая особых усилий. Пользуемся!





Острая пища





Каенский перец помогает похудеть, сильно снижая аппетит. Если вы съедите до 20 г перца ежедневно, то похудеете на 5-10 кг за год. Только съесть столько невозможно за раз, поэтому лучше понемножку добавлять во все блюда. А потом все, как сработает вместе со всех фронтов. Стройность обеспечена!





Клетчатка





За счет своего объема она заполняет весь желудок, тем самым создавая чувство сытости у вас надолго. Источники клетчатки: овощи, фрукты и цельнозерновые крупы с оболочкой. Всегда за столом первым съедайте тарелку овощного салата, тем самым вы наедитесь, аппетит утихнет и вы с трезвой головой оцените, что еще вкусненького на столе лежит, и возьмете чуть-чуть.





Используйте эти подсказки, чтобы сдерживать свой аппетит и противостоять ненужным вам соблазнам.



