4 вида семян для борьбы с онкозаболеваниями

Их главное преимущество заключается в том, что они полностью натуральны и не вызывают никаких побочных эффектов.





В настоящее время при борьбе с онкологическими заболеваниями наиболее распространенным методом лечения остается химиотерапия. Хотя уже доказано, что она «убивает» не только злокачественные, но и здоровые клетки тела, а также поражает здоровые внутренние органы.





Хорошей новостью можно считать повышение уровня осведомленности: ведь многие уже знают, что возможность предотвратить развитие рака есть — посредством правильного образа жизни и сбалансированного питания. Поэтому многие начинают искать здоровые и полезные ингредиенты для своего рациона и начинают потреблять продукты, способные снизить риск развития онкологии.





Природные альтернативы, о которых мы говорим, нацелены на то, чтобы снизить возможность развития любой из разновидностей этого заболевания.





Они укрепляют иммунную систему организма, а в некоторых случаях даже помогают замедлить и остановить рост злокачественных клеток.





Эксперты выделяют 4 вида семян, чьи питательные свойства показали положительный результат в борьбе со злокачественными образованиями (опухолями).





1. Яблочные семечки (косточки)





Многие эксперты считают яблочные косточки (семена) одним из самых мощных натуральных средств с антиканцерогенным действием. Ученые доказали, что семена яблок действительно способны подавлять рост злокачественных клеток различных типов рака, например: рака толстой кишки, рака легких, рака простаты, рака поджелудочной железы, рака груди, рака желудка.





Фитохимические соединения, содержащиеся в яблочных косточках, оказались во много раз эффективнее, чтобы замедлить рост раковых клеток, по сравнению с тем же адриамицином, химиотерапевтическим препаратом, применяемом во всем мире.





И самое удивительное в данном случае то, что семена яблок разрушают только злокачественные клетки, не поражая при этом клетки здоровые.





Важно знать, что в яблочных косточках содержится цианид (правда, в небольших количествах), и при высокой дозировке они могут привести даже к летальному исходу.





2. Виноградные косточки





Экстракт, получаемый из виноградных косточек, является богатым источником антиоксидантов, биофлавоноидов и биологически активного вещества, известного как B2G2, именно оно, по словам экспертов, способно бороться с раковыми клетками.





Раньше считалось, что биологически активные соединения из экстракта виноградных косточек обладают избирательной способностью атаковать некоторые группы злокачественных клеток. Но сейчас уже научно доказано и подтверждено, что этот эффект дает именно B2G2.





Все указывает на то, что данное вещество разрушает среду, в которой плохим клеткам комфортно расти и развиваться, еще он изменяет их ДНК за счет увеличения реактивных форм кислорода.





Кроме того, они не позволяют этим клеткам восстанавливаться, что замедляет процесс роста злокачественных образований до 67%.





3. Льняное семя





Благодаря высокому содержанию лигнанов, льняные семечки также входят в список продуктов, обладающих противораковым действием.





Уже доказано, что льняное семя играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний, так как действует в качестве фитоэстрогена (особенно оно эффективно для предотвращения рака молочной железы).





Данный ингредиент, ставший в последнее время достаточно популярным, содействует апоптозу (процессу клеточной гибели) опухолевых клеток и одновременно ингибирует ангиогенез (образование кровеносных сосудов), что помогает предотвратить метастазирование.





Кроме того, льняное семя — важный источник альфа-линолевой кислоты, типа жирных кислот Омега-3, помогающих в борьбе с раком и другими заболеваниями хронического характера.





4. Абрикосовые косточки





В абрикосах содержится значительное количество витамина В17, который также обладает антиканцерогенным действием.





Этот витамин будет полезен не только для профилактики развития онкологических заболеваний, но и людям, которые уже столкнулись с ними, и проходят лечение.





Нужно просто расколоть косточку абрикоса при помощи молоточка, вытащить из нее внутренность (она похожа на миндальный орех) и съесть.





Только будьте осторожны, так как источником витамина В17 являются именно абрикосы, а не биологически активные добавки, которые продают сегодня повсеместно. В последних не содержится ферментов и кофакторов (небелковых компонентов), присутствующих в настоящих абрикосовых косточках.





Если вам неприятен их вкус, то уменьшить горечь поможет следующее. Смешайте косточки абрикоса с небольшим количеством мускатного ореха, ячменем или тертым кокосом.





Примите к сведению!





Все вышеперечисленные семена обладают антиканцерогенным действием, однако на сегодняшний день все еще нет доказательств, что они могут полностью вылечить рак.





По этой причине их регулярное потребление рекомендуется в качестве профилактической меры или же дополнения к лечению рака медикаментозными препаратами.





И конечно же, в любом случае необходимо находиться под наблюдением врачей и консультироваться с ними относительно приема тех или иных продуктов питания. Семена же следует потреблять в умеренном количестве, так как в противном случае некоторые из них могут привести к негативным последствиям.



