Пилатес для лица: 6 упражнений, которые замедлят старение





Эту систему упражнений разработала Шанталь Леманн, французский косметолог, автор методики моделирующего массажа для лица и тела.

Упражнение 1 – от морщин в уголках глаз. Закройте глаза, расслабьте веки, задержите дыхание и на 5 секунд скосите глаза к переносице. Затем медленно откройте глаза и посмотрите прямо перед собой. Повторите пять-десять раз.

Упражнение 2 – если есть второй подбородок. Длительно произнесите звук «кс», максимально растягивая губы. Почувствуете, как напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируйте положение на 5 секунд. Повторите пять раз. После каждого повтора расслабляйте рот, делая длинный выдох и произнося протяжный звук «о».

Упражнение 3 – для укрепления подбородка. Не спеша вращайте головой по часовой стрелке (3-5 раз) и против часовой. Старайтесь как можно сильнее отклонять шею назад, вперед и в стороны.

Упражнение 4 – чтобы сделать кожу более упругой. Сомкните губы и сильно надуйте щеки. Указательными пальцами слегка надавите на них, при этом не открывайте рот и не выпускайте воздух. Удерживайте это положение 5 секунд. Затем выдохните. Повторите пять-десять раз.

Упражнение 5 – чтобы подтянуть овал лица. Положите ладони на скулы, локти разведите в стороны. Под основанием ладони вы должны почувствовать жевательные мышцы. Расслабьте нижнюю челюсть и выполняйте нею вращательные движения по часовой и против часовой стрелки в течение 2-3 минут.

Упражнение 6 – для разглаживания носогубных складок. Широко откройте рот. Четко и громко повторяйте гласные звуки: «а», «о», «у», «ы».



