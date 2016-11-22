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Леди
Красота и здоровье
21 ноября 16, 16:37
Пилатес для лица: 6 упражнений, которые замедлят старение
лицо
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Поплыл овал, опустились уголки губ, появились «гусиные лапки»? Мышцам лица, как и мышцам тела, нужна тренировка!

Эту систему упражнений разработала Шанталь Леманн, французский косметолог, автор методики моделирующего массажа для лица и тела.
 
Упражнение 1 – от морщин в уголках глаз. Закройте глаза, расслабьте веки, задержите дыхание и на 5 секунд скосите глаза к переносице. Затем медленно откройте глаза и посмотрите прямо перед собой. Повторите пять-десять раз.
 
Упражнение 2 – если есть второй подбородок. Длительно произнесите звук «кс», максимально растягивая губы. Почувствуете, как напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируйте положение на 5 секунд. Повторите пять раз. После каждого повтора расслабляйте рот, делая длинный выдох и произнося протяжный звук «о».
 
Упражнение 3 – для укрепления подбородка. Не спеша вращайте головой по часовой стрелке (3-5 раз) и против часовой. Старайтесь как можно сильнее отклонять шею назад, вперед и в стороны.
 
Упражнение 4 – чтобы сделать кожу более упругой. Сомкните губы и сильно надуйте щеки. Указательными пальцами слегка надавите на них, при этом не открывайте рот и не выпускайте воздух. Удерживайте это положение 5 секунд. Затем выдохните. Повторите пять-десять раз.
 
Упражнение 5 – чтобы подтянуть овал лица. Положите ладони на скулы, локти разведите в стороны. Под основанием ладони вы должны почувствовать жевательные мышцы. Расслабьте нижнюю челюсть и выполняйте нею вращательные движения по часовой и против часовой стрелки в течение 2-3 минут.
 
Упражнение 6 – для разглаживания носогубных складок. Широко откройте рот. Четко и громко повторяйте гласные звуки: «а», «о», «у», «ы».

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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