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Леди
Красота и здоровье
21 ноября 16, 16:40
Лицо расскажет о проблемах со здоровьем
лицо
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Согласно восточной медицине, лицо — это зеркало здоровья.
Так оно и есть: если в организме непорядок, скорее всего, это отразится на лице. Но часто мы не придаем таким симптомам должного значения.

1. Худое и изможденное лицо

Когда мы сбрасываем вес, лицо худеет первым, потому что похудение в основном происходит за счет сжигания подкожного жира, а на лице его слой очень тонок. Поэтому если вы не планировали худеть, больше отдыхайте и меньше ограничивайте себя в пище.

Конечно, если ваше лицо всегда было худым, скорее всего, дело в генетике и природном строении скелета.

2. Ранние морщины

Морщины могут внезапно появиться после долгого пребывания на солнце без защитных средств, так как ультрафиолетовые лучи — самая распространенная причина преждевременного старения кожи.

Всегда защищайте кожу с помощью крема перед тем, как идти загорать. Некоторые специалисты советуют использовать крем с SPF даже в пасмурные дни.

3. Припухшее лицо

У этой проблемы может быть множество причин, самые распространенные — это:

задержка жидкости в организме;
заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы;
неправильно подобранная диета, недоедание;
недосыпание.

Для начала попробуйте взять под контроль водно-солевой баланс: употребляйте умеренное количество соли и достаточное количество воды.

4. Покраснения

Если покраснения не являются следствием аллергической реакции, скорее всего, они говорят о проблемах с сосудами, куперозе. Чаще всего его провоцируют:

курение;
резкие перепады температуры;
бани, горячие ванны;
заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ограничьте потребление кофеина, шоколада, алкоголя, острой и горячей пищи.

5. Сухая кожа

Скудная диета, как правило, главная причина сухой кожи, которая склонна к образованию ранних морщин. Помните, антивозрастные и увлажняющие кремы бесполезны, если не подпитывать кожу изнутри, не употреблять достаточно воды и разнообразной пищи.

Здоровая диета, изобилующая овощами, цитрусовыми, изменит ситуацию в лучшую сторону. Не забывайте регулярно есть красную рыбу и пить достаточно воды.

6. Бледность

Если ваше лицо стало бледнее, чем обычно, виной тому может быть железодефицитная анемия. Обогатите свое питание говядиной, печенью, грибами. Употребляйте их вместе с овощами — в них содержится витамин С, с которым железо усваивается в разы эффективнее.

7. Желтоватый оттенок кожи

Если вы заметили, что кожа приобрела желтоватый оттенок, без промедления посетите врача — это может быть признаком железодефицитной анемии или проблем с печенью.

8. Прыщики

Если в вашем рационе слишком много жиров и сахара, это может стать причиной жирной кожи и высыпаний. Еще одна частая причина — неполадки с гормонами.

В любом случае всегда грамотно очищайте кожу лица, ухаживайте за нею — это уменьшит размножение бактерий, провоцирующих образование акне. Употребляйте здоровую пищу.

9. Темные круги и мешки под глазами

Обычно эта проблема возникает по следующим причинам:

стресс;
недосыпание;
неправильное положение головы во время сна. Возможно, у вас слишком высокая подушка;
злоупотребление алкоголем и курением;
дисбаланс гормонов.

Старайтесь спать не менее 8 часов и снизить уровень стресса, следите за высотой подушки.

10. Потрескавшиеся губы

Если виной тому не погодные условия, то дело может быть в нехватке витаминов в рационе, в первую очередь жирорастворимых: А, Е, D.

Если в уголках рта образуются ранки и трещинки — это признак того, что не хватает витамина С или витаминов группы В.

Источник: http://newsyou.info/
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