Лицо расскажет о проблемах со здоровьем

Так оно и есть: если в организме непорядок, скорее всего, это отразится на лице. Но часто мы не придаем таким симптомам должного значения.





1. Худое и изможденное лицо





Когда мы сбрасываем вес, лицо худеет первым, потому что похудение в основном происходит за счет сжигания подкожного жира, а на лице его слой очень тонок. Поэтому если вы не планировали худеть, больше отдыхайте и меньше ограничивайте себя в пище.





Конечно, если ваше лицо всегда было худым, скорее всего, дело в генетике и природном строении скелета.





2. Ранние морщины





Морщины могут внезапно появиться после долгого пребывания на солнце без защитных средств, так как ультрафиолетовые лучи — самая распространенная причина преждевременного старения кожи.





Всегда защищайте кожу с помощью крема перед тем, как идти загорать. Некоторые специалисты советуют использовать крем с SPF даже в пасмурные дни.





3. Припухшее лицо





У этой проблемы может быть множество причин, самые распространенные — это:





задержка жидкости в организме;

заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы;

неправильно подобранная диета, недоедание;

недосыпание.





Для начала попробуйте взять под контроль водно-солевой баланс: употребляйте умеренное количество соли и достаточное количество воды.





4. Покраснения





Если покраснения не являются следствием аллергической реакции, скорее всего, они говорят о проблемах с сосудами, куперозе. Чаще всего его провоцируют:





курение;

резкие перепады температуры;

бани, горячие ванны;

заболевания сердечно-сосудистой системы.





Ограничьте потребление кофеина, шоколада, алкоголя, острой и горячей пищи.





5. Сухая кожа





Скудная диета, как правило, главная причина сухой кожи, которая склонна к образованию ранних морщин. Помните, антивозрастные и увлажняющие кремы бесполезны, если не подпитывать кожу изнутри, не употреблять достаточно воды и разнообразной пищи.





Здоровая диета, изобилующая овощами, цитрусовыми, изменит ситуацию в лучшую сторону. Не забывайте регулярно есть красную рыбу и пить достаточно воды.





6. Бледность





Если ваше лицо стало бледнее, чем обычно, виной тому может быть железодефицитная анемия. Обогатите свое питание говядиной, печенью, грибами. Употребляйте их вместе с овощами — в них содержится витамин С, с которым железо усваивается в разы эффективнее.





7. Желтоватый оттенок кожи





Если вы заметили, что кожа приобрела желтоватый оттенок, без промедления посетите врача — это может быть признаком железодефицитной анемии или проблем с печенью.





8. Прыщики





Если в вашем рационе слишком много жиров и сахара, это может стать причиной жирной кожи и высыпаний. Еще одна частая причина — неполадки с гормонами.





В любом случае всегда грамотно очищайте кожу лица, ухаживайте за нею — это уменьшит размножение бактерий, провоцирующих образование акне. Употребляйте здоровую пищу.





9. Темные круги и мешки под глазами





Обычно эта проблема возникает по следующим причинам:





стресс;

недосыпание;

неправильное положение головы во время сна. Возможно, у вас слишком высокая подушка;

злоупотребление алкоголем и курением;

дисбаланс гормонов.





Старайтесь спать не менее 8 часов и снизить уровень стресса, следите за высотой подушки.





10. Потрескавшиеся губы





Если виной тому не погодные условия, то дело может быть в нехватке витаминов в рационе, в первую очередь жирорастворимых: А, Е, D.





Если в уголках рта образуются ранки и трещинки — это признак того, что не хватает витамина С или витаминов группы В.



