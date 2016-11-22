От каких болезней избавит талая вода

Что такое талая вода и каким образом она влияет на наше здоровья.





Что такое талая вода?

Как вы уже успели догадаться, талая вода - это именно та жидкость, которая остается после того, как растаял кусок льда или горка снега. Основная ценность такой водички в том, что она не содержит никаких вредных примесей. К тому же, ученые отмечают особую молекулярную структуру талой воды. А благодаря своему богатому составу данный вид воды ускоряет обменные процессы в организме и насыщает тело энергией.



Полезные свойства талой воды

Талая вода обладает тонизирующими и общеукрепляющими свойствами. Выпивая всего несколько стаканов такой воды в день можно нормализовать давление, уменьшить содержание холестерина в крови, вывести из организма вредные токсины и металлы, а также заметно улучшить общее самочувствие. Медицинские исследования доказали, что талая вода помогает справиться с головной болью, бессонницей, расстройствами пищеварения и истощением организма. Кроме этого, она положительно сказывается на работе головного мозга и нервной системы. Ну и, конечно пить талую воду полезно тем, кто заботится о своей красоте. Активные компоненты, содержащиеся в воде, улучшают состояние кожи, а также укрепляют волосы и ногти.





Талая вода для похудения

Польза талой воды заключается также в ее способности влиять на процесс похудения. Диетологи рекомендуют выпивать стакан талой воды за полчаса до еды. Считается, что она ускоряет обмен веществ, способствуя быстрому сжиганию калорий. При этом лучше всего употреблять талую воду сразу после разморозки. Именно в этот момент она оказывает максимально полезное действие на организм.





Как приготовить талую воду?

Теперь, когда мы знаем, что такое талая вода и какими полезными свойствами она обладает, самое время узнать о методах ее приготовления. Самым простым и популярным способом добычи талой воды является заморозка. Для этого поместите чистую питьевую воду в пластиковую емкость и оставьте в морозильной камере до полного замерзания. Когда жидкость превратиться в лед, ее необходимо разморозить при комнатной температуре.





Некоторые специалисты советуют не замораживать воду полностью, а дождаться образования легкой ледяной корочки на поверхности. После этого лед необходимо аккуратно собрать и выбросить. По мнению экспертов, именно в нем содержатся вредные для организма элементы. После такой чистки оставшуюся жидкость нужно поместить обратно в холодильник до полного замерзания.