Средство от морщин: домашний способ омолодить кожу

Для этого нужен правильный уход, часть которого – домашние маски для омоложения.





Очень эффективная маска против морщин и средство для омоложения кожи – домашняя масочка с ламинарией. Ее можно купить в аптеке в виде порошка.





Как приготовить маску от морщин





Возьми 2-3 ч. ложки морских водослей, засыпь в чашку

залей 4-5 ч. ложками горячей воды. Ее добавляй постепенно, чтобы масса была не слишком жидкой.

Возможно, понадобится меньше жидкости. Важно добиться, чтобы масса была однородной, густой.

Накрой ее крышечкой и пусть настаивается десять минут.

Если получилось жидковатая, то добавь чуть порошка белой или голубой глины или еще немного ламинарии.

Дальше можно добавлять дополнительные вещества: чуть яблочного уксуса (для жирной и пигментированной кожи) или немножко масла зародышей пшеницы, льна или оливкового (для сухой кожи). Масляные растворы витамина А или Е подойдут для любой кожи.

Размешай все и нанеси на лицо с помощью лопатки или пальцами.

Оставь на 20-25 мин.

Потом смой водичкой (теплой, без мыла).

Просуши салфеткой.

Все!













Эту маску для омоложения кожи лица нужно делать 3-4 раза в неделю 3-4 месяца подряд. Тогда эффект будет более заметным.



