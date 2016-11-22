Средство от морщин: домашний способ омолодить кожу

Для этого нужен правильный уход, часть которого – домашние маски для омоложения.
Очень эффективная маска против морщин и средство для омоложения кожи – домашняя масочка с ламинарией. Ее можно купить в аптеке в виде порошка.
Как приготовить маску от морщин
Возьми 2-3 ч. ложки морских водослей, засыпь в чашку
залей 4-5 ч. ложками горячей воды. Ее добавляй постепенно, чтобы масса была не слишком жидкой.
Возможно, понадобится меньше жидкости. Важно добиться, чтобы масса была однородной, густой.
Накрой ее крышечкой и пусть настаивается десять минут.
Если получилось жидковатая, то добавь чуть порошка белой или голубой глины или еще немного ламинарии.
Дальше можно добавлять дополнительные вещества: чуть яблочного уксуса (для жирной и пигментированной кожи) или немножко масла зародышей пшеницы, льна или оливкового (для сухой кожи). Масляные растворы витамина А или Е подойдут для любой кожи.
Размешай все и нанеси на лицо с помощью лопатки или пальцами.
Оставь на 20-25 мин.
Потом смой водичкой (теплой, без мыла).
Просуши салфеткой.
Все!
Эту маску для омоложения кожи лица нужно делать 3-4 раза в неделю 3-4 месяца подряд. Тогда эффект будет более заметным.