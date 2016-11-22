Стрижки, которые делают вас моложе лет на 10 (ФОТО)

8 шикарных причесок, скидывающих с ваших плеч не менее 10 лет. И даже если вам еще далеко до 40, всегда интересно примерить звездный образ и представить себя стильной дамой шикарного возраста.





1. Пикси





Джейми Ли Кёртис неподражаемо женственна со своей рваной челкой и пикси, слегка отросшей на ушах.













2. Прореженный боб





Вы помните Хелен Миррен с длинными волосами? Вот и мы тоже не помним. Ее невозможно представить без стильной короткой стрижки.













3. Удлиненный боб





Удлиненный боб Дайан Китон идеален для тонких волос. Градуирование придает объем волосам, кроме того это отличный вариант стрижки для тех, кто не хочет мучиться с укладкой.













4. Удлиненная «лесенка»





Если у вас вьющиеся волосы, как у Энди Макдауэлл, возможно, вам подойдут локоны, подстриженные и уложенные в виде «лесенки». Кстати, это гарантия того, что ваша голова не превратится в шерстяной шар, как это может произойти с более короткой стрижкой.













5. Ультрамодная челка





Не можете выбрать форму челки? Может, вас вдохновит образ изящной небрежности, которую демонстрирует Кьяра?













6. «Лесенка» до плеч





Косая челка и слегка градуированные пряди придают объем прямым волосам Риз Уизерспун и не дают повисать им безжизненными прядями.













7. Гладкий боб





Идеально прямые гладкие волосы, сексапильность и шик. Эта стрижка сейчас на пике моды, ее носят все — от Тараджи Хенсон (на фото) до Оливии Ньютон-Джон.













8. Современный шэг





Давайте признаемся: этот список не мог быть полным без Джейн Фонды. Неувядающая дива выглядит потрясающе, и немалую роль в этом играет ее небрежные чуть взлохмаченные вихры.











