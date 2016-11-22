10 лучших комнатных растений для городских квартир (ФОТО)

Эти комнатные растения с плотными листьями могут хорошо разрастаться при самых разных условиях – долгожданная новость для тех, у кого нет сада и дворика возле дома.





Спатифиллум













Если вам не удается вырастить нежные лилии, вам может больше повезти с сатифиллумом. Это растение выживает в очень сложных условиях (идеально, если напротив вашего окна виден другой дом, а не открытое небо), а поливать его нужно только раз в неделю. Спатифиллум растет лучше при искусственном свете, так что годится для ванной комнаты или плохо освещенного офиса.





Кактусы









Они не обладают чудесным запахом, но непривередливы, и являются самыми рекламируемыми растениями для дома. Кактусы в период роста нуждаются в поливе раз в неделю, но зимой, во время холодов, их поливают еще реже. Поместите их на солнечной стороне, но не на открытом солнце, иначе они обесцвечиваются или приобретают оранжевый оттенок. Кактусы обладают неотразимой уникальной красотой, которая подходит для широкого диапазона стилей интерьера, от богемского до современного.





Сансевиерия, или «щучий хвост»









Этот суккулент имеет особенно прочные листья и может выжить практически в любых условиях. Щучий хвост может расти при недостатке света, хотя лучше растет при среднем свете и при ярком. Поливают его время от времени, в остальное время его устраивает сухая почва. Так как это растение тропическое, лучше всего оно растет при температуре 15-30 градусов.





Фикус









Фикус может быть радостной зеленой приметой вашего помещения. Эти небольшие деревца могут обеспечить достаточное количество зелени для небольшой комнаты, а поливать их нужно только раз в 4-7 дней. Поместите его на подоконник, куда попадает яркий непрямой свет, и поворачивайте время от времени, чтобы листья разрастались со всех сторон.





Алоэ вера









Если у вас дома будет расти алоэ вера, у всегда под рукой окажется лекарство от ран и ожогов, которое одновременно служит причудливым колючим украшением вашей кухни или комнаты. Держите его у окна и регулярно поливайте, позволяя высохнуть почве сверху на 5 см между поливами, то есть вы может спокойно уехать в отпуск и не беспокоится, что алое без вас поникнет.





Каланхоэ









Каланхоэ – суккулент, имеющий необычную форму. Он не требовательно к уходу. Как и другие суккуленты, каланхоэ лучше растет на ярком свету и даже на прямом солнечном свету. Правда, чем больше это растение находится на солнце, тем больше его листья приобретают красноватый оттенок. краснеют его листья. Каланхоэ хорошо растет в комнате, ему не страшен сухой воздух, даже когда вы включаете отопление в холодные зимние месяцы. Растение переносит высыхание верхнего слоя почвы в горшке между поливами на глубину 5 см.





Драцена, или счастливый бамбук









Если вы хотите добавить зелени в темные уголки комнаты, «счастливый бамбук» идеально подойдет для этой цели. Он хорошо развивается под тусклыми, непрямыми солнечными лучами. Драцена может придать особый смысл вашей комнате с позиции учения «Фэн-шуй» и философии дзен-буддизма, особенно она полезна для квартир в больших городах. Если вы выращиваете драцену в воде, меняйте воду раз-два в месяц.





Филодендрон









Это одно из самых известных комнатных растений. Оно замечательно тем, что всегда точно говорит хозяину о своих нуждах. Например, вы заметили, что растение желтеет? Это означает, что растение получает слишком много солнечного света. Поместите его на яркий, но не прямой солнечный свет. Листочки филодендрона маленькие? Он нуждается в подкормке. Возьмите жидкое удобрение для комнатных листовых растений и позвольте почве высыхать между поливами на 2-3 см (на глазок– на величину верхнего сустава вашего указательного пальца).





Лаванда









Это не самое распространенное комнатное растение, но горшочек с лавандой добавит цвета к вашему интерьеру и освежит воздух лучше, чем самый современный освежитель воздуха. Лаванда растет лучше на ярком свету, поэтому поместите ее у выходящего на юг окна, пусть она купается в солнечных лучах. В комнате лучше выращивать низкорослые виды лаванды. Они лучше растут в горшках, и горшок с небольшим растением легче переносить на более солнечное место в комнате, если ваша комната не залита обильно солнцем.





Африканские фиалки









Эти милые цветочки добавят изумительный фиолетовый цвет к убранству вашей комнаты. Это одно из самых неприхотливых комнатных растений. Какой уход на ними требуется от вас? Поливайте африканские фиалки раз в неделю, но избегайте попадания воды на листья, иначе листья могут покрыться пятнами.





Выращивание комнатных цветов – занятие увлекательное. Но даже если у вас мало свободного времени и нет опыта в цветоводстве, вы можете выращивать растения, о которых прочитали здесь, – это просто!



