Остановитесь: 7 народных средств, которые вредят коже

Однако знали ли вы, что некоторые из этих народных средств никак не улучшают кожу, а только вредят ей?





Распространенные заблуждения в отношении народных средств для красоты лица и многие из них крайне негативно влияют на нашу кожу.

Сода

О скрабах для лица из соды в интернете ходят целые легенды. Якобы, она работает эффективно, бережно и очищает лучше любых модных косметических средств. Что ж, знайте, это не так. Сода оказывает катастрофически негативное влияние на состояние кожи!





У нашей кожи есть естественный рН, в то время как пищевая сода может существенно повредить естественный защитный барьер нашей кожи. Применение соды может привести к повреждениям кожи, потере влаги и нарушению защитных функций кожи.

Лимон

Еще одно сверхпопулярное народное средство для кожи, которое необходимо внести в список запрещенных продуктов для домашнего использования в косметических целях. Из-за кислоты лимон вызывает раздражение на клеточном уровне. Кроме того, лимон фототоксичен и может вызывать на коже ожоги и покраснения, особенно во время пребывания на солнце – даже незначительного.

Лак для волос

Кто использует лак для волос для лица, спросите вы. К удивлению многих, это новый модный способ фиксировать макияж! Дерматологи во всеуслышание напоминают, что лак для волос содержит крайне неблагоприятные для лица компоненты и такое неразумное его использование может привести к ряду проблем с кожей, включая появление угревой сыпи, комедонов и серьезной кожной аллергии.

Зубная паста

Прекратите использовать зубную пасту для лечения прыщей и темных пятен! Мало того, что этот прием просто-напросто не работает, так еще и вредит коже. Раздражающие ингредиенты в составе зубной пасты, такие как мята, перекись и различные отдушки делают ее идеальным средством для убийства кожи – этот микс буквально разрывает кожу изнутри и может даже привести к химическим ожогам.

Горячая вода

Конечно, горячий душ – занятие приятное. Однако не совсем полезное для вашей кожи. Особенно страшна горячая вода для тех, чей барьер кожи уже нарушен и тех, кто страдает экземой, псориазом или фолликулярным кератозом. Кроме того, горячий душ – прямой путь к сухости кожи, что в результате приводит к акне.

Спирт

Спирт известен, как антибактериальное дезинфицирующее средство, которым стерилизуют серьезные раны, чтобы избежать инфекции. Однако в отношении кожи лица, спирт, напротив, является не дезинфицирующим средством, а средством, размножающим бактерии! Все дело в том, что он приводит к снижению влаги в коже и увеличению бактерий, сухости, а также разрушению естественного защитного барьера кожи.

Сахар

Использование сахара для губ в качестве эксфолианта совершенно разумно, так как кожа губ более устойчивая, плотная и крепкая. Однако кристаллы сахара с острыми угловатыми краями слишком абразивные для кожи лица, так как приводят к микротрещинам и царапинам, в результате вызывая воспаления, красные пятна и раздражение.

Лосьон для тела

В стремлении сэкономить у многих из нас появляется идея использовать лосьон для тела в качестве крема для лица. Однако это решение не совсем разумно. Большинство лосьонов для тела содержит больше ароматизаторов и меньше питательных ингредиентов, чем любой крем для лица. Ароматизированные лосьоны для тела являются своеобразным ящиком Пандоры, открыв который можно получить розацеа, акне, комедоны и другие неприятности. Предугадать реакцию кожи на некачественный лосьон, предназначенный для более грубой кожи тела, абсолютно невозможно.



