Лазерная эпиляция — показания и противопоказания

Причём эти методы могут использовать как мужчины, так и женщины. В основном, лазерная эпиляция проводится по косметическим соображениям. Однако этот метод можно использовать и по медицинским показаниям. Например для удаления вросших волос или уменьшения раздражения после бритья.





Стоит отметить, что во время лазерной эпиляции разрушается волосяной фолликул, а кожный покров при этом не затрагивается. С помощью лазерной эпиляции подмышек можно надолго избавиться от волос в этой области. Врачи рассказали о показаниях и противопоказаниях к проведению лазерной эпиляции.





Сама процедура длится в среднем полчаса. Всё зависит от площади участка кожного покрова, с которого следует удалить нежелательные волосы. Так, на ногах волосы удаляются около сорока минут, а возле губ в течение двух минут. Клиент сразу же сможет оценить результат лазерной эпиляции.





Благодаря специальной системе охлаждения болезненность во время процедуры минимальная. После процедуры может наблюдаться небольшая гиперемия кожного покрова, которая исчезает спустя двадцать минут. Эффект от процедуры длится около двух месяцев. Для достижения максимального эффекта следует провести от четырёх до пяти процедур.





На сегодняшний день специалисты выделяют относительные и абсолютные противопоказания к проведению процедуры лазерной эпиляции.





К абсолютным противопоказаниям относят инфекционные заболевания кожного покрова, онкопатологии, декомпенсированный сахарный диабет первого и второго типа, индивидуальную непереносимость лазерной эпиляции, а также чрезмерно смуглую и загорелую кожу и седые волосы.





К относительным противопоказаниям относят хронические и острые патологии кожного покрова, свежий загар, родинки, варикоз, предрасположенность к формированию келоидных шрамов, острые респираторные инфекции, аллергические проявления, беременность и наличие ожогов.



