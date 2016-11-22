5 ингридиентов, которые сделают десерт полезным

Кленовый сироп

Полезные свойства этого жидкого лакомства давно заинтересовали ученых. В результате исследований было обнаружено, что в состав кленового сиропа входит более 50 полезных для здоровья компонентов. Например, вместо вредной сахарозы сироп содержит декстрозу, которая является легкоусвояемым источником углеводов. Доказано, что кленовый сироп обладает мощным антиоксидантным действием на организм, а его целебные свойства сохраняются даже после нагревания.





Кокосовый сахар

Данный продукт идеально подходит для приготовления ароматной выпечки. Специалисты называют кокосовый сахар одним из самых полезных. И на то есть несколько причин. Во-первых, он содержит в четыре раза больше магния и цинка, чем другие виды сахара. Во-вторых, кокосовый сахар богат железом, а также насыщает организм витаминами группы В и ценными минералами. В-третьих, данный вид сахара служит хорошим источником энергии, хоть и усваивается организмом медленнее.





Черемуховая мука

Данный вид муки производят из высушенных плодов черемухи. Она насыщает организм витаминами и минералами, а также не содержит глютена. Известно, что использование черемуховой муки для приготовления десертов положительно сказывается на иммунной системе, а также улучшает настроение. То, что нужно в холодное время года!





Миндальное молоко

Миндальное молоко в чистом виде относится к числу полезных диетических продуктов - в 100 граммах напитка содержится всего 70 калорий. Это отличная альтернатива молочным продуктам для тех, кто страдает непереносимостью лактозы. Миндальное молоко имеет богатый насыщенный вкус, а также отлично утоляет голод. Эксперты называют этот вид молока идеальным для завтрака. Его можно использовать для приготовления любимой овсянки или сладких пудингов.





Кокосовая мука

К ингредиентам, которые сделают десерты полезней, можно отнести и кокосовую муку. Она содержит 14% кокосового масла и 58% клетчатки. Данный вид муки обладает очень нежным ароматом и идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Кокосовая мука богата марганцем, который способствует усвоению витаминов и минералов, регулирует уровень сахара в крови, а также положительно сказывается на работе опорно двигательного аппарата.



