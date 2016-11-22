Эффективный и недорогой способ очищения кишечника

Этот способ давно известен и проверен многими людьми. Самое привлекательное в нем — это простота, дешевизна и эффективность. Нет ничего сложного в том, чтобы ровно через день в течение одной недели пить натощак 2 литра соленой воды.





Готовится лечебная вода так: налить в чайник воду и вскипятить ее, затем перелить в банку и добавить 2 ч.л соли, перемешать и дождаться, пока вода остынет до комнатной температуры.





Сразу после пробуждения, когда внутренние органы еще «спят», следует выпить около четырех стаканов заранее остуженной соленой воды и приступить к выполнению нехитрых физических упражнений, которые помогут быстрее разбудить кишечник:





1. Встаньте прямо, поднимите вверх руки и делайте поочередно наклоны туловищем в стороны, вперед и назад. Повторить по 10 раз на каждую сторону.





2. Вернитесь в исходное положение и поменяйте расположение рук, теперь одна рука должна быть вытянута вперед, а вторая — дотрагиваться ключицы. Поворачивайте туловище в стороны до упора, меняя руки противоположно той стороне, в которую поворачиваетесь.





3. Примите положение «планка», стоя на носочках и упираясь ладонями в пол. Медленно заводите голову в сторону и назад так, чтобы увидеть пятки своих ног.





4. Сядьте на корточки, расставив ноги на ширине плеч, ладони положите себе на колени. Теперь медленно поворачивайте туловище и голову в одну сторону, а одно колено с другой стороны опускайте на пол.





После окончания зарядки, помогающей быстро разогнать воду по пищеварительному тракту, вам может сразу захотеться в туалет. После чего нужно выпить еще пару стаканов воды, но общее количество этого очищающего напитка не должно превышать более 2-х литров или 12-стаканов.





Спустя 15-20мин вы можете приступать к завтраку. Лучше всего кушать утром после очищения каши, богатые клетчаткой, а также овощи и фрукты. Овсянка или рис — идеально подойдут в вашем случае. Возможно, сразу после завтрака вы снова посетите туалет. Это значит, что кишечник действительно очищается и метод с соленой водой вам подходит.





Предостережение — людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта очищать кишечник соленой водой без предварительной консультации с врачом строго запрещен.



