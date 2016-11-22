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Леди
Красота и здоровье
22 ноября 16, 16:41
Эффективный и недорогой способ очищения кишечника
организм
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При помощи этого метода можно не только очистить организм от токсических веществ, но и заметно похудеть.
Этот способ давно известен и проверен многими людьми. Самое привлекательное в нем — это простота, дешевизна и эффективность. Нет ничего сложного в том, чтобы ровно через день в течение одной недели пить натощак 2 литра соленой воды. 

Готовится лечебная вода так: налить в чайник воду и вскипятить ее, затем перелить в банку и добавить 2 ч.л соли, перемешать и дождаться, пока вода остынет до комнатной температуры. 

Сразу после пробуждения, когда внутренние органы еще «спят», следует выпить около четырех стаканов заранее остуженной соленой воды и приступить к выполнению нехитрых физических упражнений, которые помогут быстрее разбудить кишечник:

1. Встаньте прямо, поднимите вверх руки и делайте поочередно наклоны туловищем в стороны, вперед и назад. Повторить по 10 раз на каждую сторону.

2. Вернитесь в исходное положение и поменяйте расположение рук, теперь одна рука должна быть вытянута вперед, а вторая — дотрагиваться ключицы. Поворачивайте туловище в стороны до упора, меняя руки противоположно той стороне, в которую поворачиваетесь.

3. Примите положение «планка», стоя на носочках и упираясь ладонями в пол. Медленно заводите голову в сторону и назад так, чтобы увидеть пятки своих ног.

4. Сядьте на корточки, расставив ноги на ширине плеч, ладони положите себе на колени. Теперь медленно поворачивайте туловище и голову в одну сторону, а одно колено с другой стороны опускайте на пол.

После окончания зарядки, помогающей быстро разогнать воду по пищеварительному тракту, вам может сразу захотеться в туалет. После чего нужно выпить еще пару стаканов воды, но общее количество этого очищающего напитка не должно превышать более 2-х литров или 12-стаканов.

Спустя 15-20мин  вы можете приступать к завтраку. Лучше всего кушать утром после очищения каши, богатые клетчаткой, а также овощи и фрукты. Овсянка или рис — идеально подойдут в вашем случае. Возможно, сразу после завтрака вы снова посетите туалет. Это значит, что кишечник действительно очищается и метод с соленой водой вам подходит. 

Предостережение — людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта очищать кишечник соленой водой без предварительной консультации с врачом строго запрещен.

Источник: http://hronika.info/
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