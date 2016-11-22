8 ежедневных привычек для поддержания остроты ума

Существуют определённые методики для поддержания ума в тонусе, не требующие серьёзных энергетических затрат.





С возрастом когнитивные способности человека ухудшаются: снижается концентрация, хуже запоминаются вещи, анализ информации становится затруднительным. Люди - существа биологические, и избежать старения мозга невозможно.





Однако существуют способы значительно продлить дееспособность своего мозга, а также повысить уровень интеллекта без значительных усилий. Регулярное выполнение следующих восьми действий поможет вашему мозгу дольше оставаться в форме.





1. Слушайте классику





Существует огромное количество исследований, подтверждающих благотворное влияние классической музыки на мозг. Единого мнения о причинах этого явления нет. Тем не менее, фактически установлено, что ежедневное прослушивание классики не только снижает стресс, но и повышает интеллектуальные способности.





Очень показателен опыт, проведённый на крысах. Слушавшие в течение двух месяцев «Сонату для двух фортепиано до-мажор» Моцарта зверьки стали значительно умнее своих сородичей.





Кстати, для мозговой терапии лучше всего подходят музыкальные композиции австрийского композитора. Соответствующий эффект даже назван в его честь.





2. Узнавайте что-нибудь новое о мире





Вам вовсе не нужно лезть в дебри квантовой физики или изучать санскрит. Просто задайтесь целью полчаса в день посвящать энциклопедии, словарю, художественной или научной литературе, познавательным журналам или сайтам. Ежедневное запоминание нескольких новых интересных фактов о мире не только повышает эрудицию, но и поддерживает ум в тонусе.





3. Держите прямую осанку





Это удивительно, но поза, в которой вы думаете над чем-то, влияет на результат вашего мышления. Впрочем, физиологи легко объяснят вам, в чём тут дело.





При правильной осанке улучшается кровообращение, что увеличивает поступление кислорода в мозг. Так что у вас есть ещё один повод привнести в свою жизнь немножко военной муштры. Хватит сутулиться!





4. Медитируйте





Множество исследований подтверждают, что ежедневная практика медитации закаляет ум, делает его более гибким, повышает концентрацию и улучшает память. Никаких чудес здесь нет. Сосредоточение, к которому и сводится медитация, вызывает физиологические изменения в мозге. Это своеобразная планка для ума.





Почувствовав, что все мышцы расслаблены, сконцентрируйтесь на дыхании. Не позволяйте мыслям проникать на поверхность вашего сознания. Если это происходит, тут же возвращайте своё внимание на дыхание.





Не нужно сразу пытаться повторить многочасовые посиделки в позе лотоса индийских йогов. Для начала достаточно нескольких минут практики.





5. Выполняйте физические упражнения





Как известно, в здоровом теле - здоровый дух. Выполняя физические упражнения, вы убиваете двух зайцев одним выстрелом: и мышцы поддерживаете в тонусе, и заряжаете мозг.





Секрет в том, что упражнения стимулируют кровоток в мозге, что способствует образованию новых нейронов и связей между ними. Ежедневная утренняя пробежка, посещение спортзала, даже небольшая прогулка - всё это улучшает мозговую активность. Да, истории о безнадёжной глупости качков - всего лишь миф.





6. Смейтесь





Смех является универсальным орудием против всех жизненных трудностей. А по совместительству это отличный инструмент для тренировки мозга.





Смех снижает в крови уровень кортизола - гормона стресса, который негативно влияет на память. В то же время он способствует выработке дофамина, ответственного за мотивацию. Такая комбинация делает процесс умственной активности приятным и результативным занятием.





Главное - не переусердствовать. Просмотр весёлых картинок в интернете должен подготовить ваш мозг к работе, а не заменить её.





7. Пейте зелёный чай





Наверняка распитие чая и так является одним из обязательных пунктов вашего ежедневного рациона. Но лишь зелёный чай положительно сказывается на когнитивных способностях.





Магнитно-резонансная томография мозга у выпивших этот напиток людей показала усиление связей между лобной и теменной долями.





Однако нужно помнить, что предпочтительнее качественный листовой чай. В пакетиках мы зачастую получаем отходы производства.





Для заваривания зелёного чая вскипятите воду и подождите, пока она остынет до 85 градусов. Положите в воду зелёный чай из расчёта одна чайная ложка на 200 мл воды. Настаивайте чай не более двух минут, после чего слейте напиток в чахай. При последующих завариваниях время настаивания нужно увеличивать приблизительно на 20 секунд.





8. Общайтесь





Общение с друзьями, карточные игры, хождение в клубы - любая из форм социальной активности задействует огромное количество зон в мозге. Общение - это лучшая методика целостного развития потенциала ума.





Именно поэтому так часто можно услышать истории о несостоятельности отличников, проводивших всё свободное время наедине с книгами, и успешности двоечников, прогуливавших уроки в компании друзей.





Изучайте, читайте, развивайтесь, но не забывайте, что тупым карандашом даже профессиональный художник ничего внятного не нарисует. А люди вокруг вас - лучшая «точилка» для ума.



