Дегтярное мыло: польза или вред для здоровья?

Но порой нет ничего лучше проверенных годами средств, что не только устраняют проблемы с кожей, но и лечат ее. Гонясь за раскрученными гигиеническими средствами, мы иногда забываем о том, что же в действительности необходимо нашему лицу.





Дегтярное мыло всегда недооценивалось в обществе, но в чем же причина, и стоит ли действительно применять его каждый день, сегодня об этом и больше мы расскажем вам в нашей статье.





Дегтярное мыло: состав

Это мыло — косметическое средство, которое на 10% состоит из березового дегтя. Это вещество столь же ценно своими целебными свойствами, что и березовый сок. Ведь еще издревле березовый сок считался кладезем многих витаминов и полезных веществ, что являлся заживляющим, антисептическим и противовоспалительным средством.





Дегтярное мыло: применение

В первую очередь его рекомендуют тем, у кого имеются проблемы с кожей лица, а именно прыщи и угревая сыпь. Подросткам необходимо в обязательном порядке обзавестись таким мылом, не обращая внимание на его запах.





Также, дерматологи советуют использовать его тем, у кого имеются такие заболевания, как дерматит, псориаз и даже лишай. Дегтярное мыло – это природный антисептик, что лишь поможет, но не усугубит ситуацию.





Еще, если у вас имеется раздражение на теле любого характера, дегтярное мыло может помочь вам справиться. Его применяют при экземах, чесотке, фурункулезе и многих других болезнях.





Дегтярное мыло: польза для лица

Польза дегтярного мыла в том, что оно помогает избавиться от угревой сыпи, которой страдают подростки, устранить всяческие воспалительные процессы. Но самое главное то, что при регулярном использовании мыла, оно способно устранить закупорку сальных желез.





Не забывайте про маски для лица. Нанесите густую мыльную пенку на лицо, и подержите минут тридцать. После этого смойте водой, и нанесите питательный крем. Но не стоит увлекаться столь частым использованием масок, ведь это может привести к отшелушиванию кожи.





Единственным недостатком такого мыла пожалуй является его запах, который однако быстро проходит, а хранить его следует в отдельной, закрывающейся мыльнице, дабы устранить запах в ванной комнате. Природа пока еще никому не навредила.





Будьте здоровы!



