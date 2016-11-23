5 действенных способов рано вставать и быть бодрым

Однако этого часто не происходит, и организм берет свое в ущерб нашей продуктивности, энергичности и состоянию здоровья в целом, пишет интернет-издание «Информат» со ссылкой на adme.ru.





Почему надо вставать рано?





Ранние пташки определенно успевают за день сделать в несколько раз больше, чем их коллеги-совы.

В утреннее время мозг работает гораздо продуктивнее, а значит, мы способны сгенерировать больше крутых и полезных идей.

Мы успеваем съесть полноценный завтрак и добраться до работы без пробок.

Хорошее настроение. Вставать в приподнятом расположении духа даже в 6 утра — это реально.

И это далеко не все. Не обязательно становиться йогом или ходить на курсы по тайм-менеджменту, чтобы следовать полезным привычкам.





1. Ранний отход ко сну





Сон — это восстановление сил, поэтому ранний подъем без учета того, во сколько человек лег спать, — грубая ошибка.





Оптимальное время сна для взрослого здорового человека — 8 часов.

От 9 до 12 часов — если вы устали, приболели или испытали сильную эмоциональную или физическую встряску.





Возможно, вам будет достаточно и 6 часов при идеальном состоянии тела и нервной системы, а также если вы влюблены, у вас горит сумасшедший проект, есть очень маленький ребенок или присутствуют прочие крышесносящие вещи. Но это, как правило, краткосрочные явления, и такими вещами лучше не злоупотреблять.





2. Чтобы рано встать, нужно рано лечь





Этот пункт тесно взаимосвязан с предыдущим: парадокс, но быстрому засыпанию способствует обыкновенная физическая и моральная усталость. Вот почему так важно на протяжении дня не только много работать головой, но и заниматься физическими упражнениями. Когда ваш день расписан по минутам и вы буквально приползаете к кровати, организм способен погрузиться в глубокий здоровый сон.





3. Получасовой дневной сон





Отметьте, в какое время упадок энергии ощущается наиболее остро. Назначьте передышку на этот час. Дневная дрема в течение всего 20–30 минут вернет вам внимательность и повысит продуктивность. И в конце дня вы будете все еще полны сил, а не выжаты как лимон, следовательно, успеете еще больше, будете довольны собой и хорошо проведете вечер.





4. На утро ставьте 2 будильника





Купите 2 будильника и поставьте подальше от кровати.

Выберите самые противные мелодии и установите интервал между звонками в 5 минут.

Готово!





Для общительных сонь подойдет замечательный социальный сервис Будист.ру, где люди, которым необходимо подняться в одно и то же время, автоматически созваниваются.





5. Заведите ночные ритуалы





Такие ежедневные ритуалы, как умывание и чистка зубов, — это скорее необходимость, и они не сработают. Выберите то, что именно вам с удовольствием хотелось бы сделать, отведите для новой привычки свое время перед сном. Это подготовит вас к спокойной ночи и снимет тяготы прошедшего дня.





В качестве вариантов подойдут недолгая 20-минутная прогулка перед сном или чтение художественной литературы. Первое поможет освежиться и привести в порядок мысли, а второе — забыть обо всех делах, погрузившись в мир книжных героев.





Общая рекомендация: не пытайтесь резко «внедрить» все хорошие привычки. Лучше поступательно, от недели к неделе продвигаться к желанному ритму, не отступая. Превращение из совы в жаворонка может показаться непростой задачей, но организм привыкнет гораздо быстрее, чем кажется. И ранним пташкам быть!





Добавим, если вы не можете выспаться и постоянно ходите сонный, то это может быть признаком того, что в вашей жизни слишком много гаджетов, которым вы уделяете внимание.



