Гулять по морозу полезно для нервной системы и сосудов

Гулять по морозу – полезно для нервной системы и кровеносных сосудов. Но только при условии, что вы тепло одеты и не промокаете под снегом. В ином случае такой променад может обернуться бронхитом, невралгиями, воспалением мышц шеи и спины.





В морозы стоит отказаться от высоких каблуков и кожаной обуви и не только из-за опасности травмироваться на льду из-за неустойчивости таких сапог и туфель, но еще и потому, что высокая подошва нарушает циркуляцию крови, а это, в свою очередь, ведет к сбою терморегуляции организма.





«Очень важно на морозе как следует закрывать грудную клетку, - например, под пальто или дубленкой фиксировать на груди концы теплого шарфа. Еще лучше выбирать свитера с высоким воротом. Если простудить этот участок тела, пневмония и миокардит вполне могут испортить вам жизнь на очень долгое время», - предупреждает врач Виктория Савицкая.





От мороза всегда страдает кожа рук, а переохладив ее один раз, вы нарушите терморегуляцию на долгое время, - то есть, руки начнут мерзнуть даже при более высоких температурах. Стоит также отметить, что при минус 10 и ниже перчатки сильно проигрывают варежкам (даже в самых теплых перчатках все пальчики находятся по отдельности и не могут согревать друг друга). При любом минусе желательно минут за 15 до выхода на улицу смазать руки защитным кремом, если нет специального - сойдет любой на жировой основе, говорит эксперт.





Специалист также рассказала, что на ладонях и кистях рук находятся биоактивные точки, связанные с головой и дыхательной системой. Так что, если сильно перемерзли руки, могут обостриться хронические воспаления носа, бронхов, начаться головные боли. После сильного переохлаждения рук может развиться полиартрит - воспаление мелких суставов пальцев рук и кистей.



