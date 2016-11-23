5 полезных советов, как сохранить кожу в морозы

Прибавьте к этому авитаминоз, переохлаждение, сухость воздуха и ветреную погоду. Но предлагамые советы помогут вам защитить красоту в суровых условиях зимы.





Что происходит с кожей?





Понижение температуры в первую очередь сказывается на работе кровеносных сосудов в коже. Когда вы выходите из дома на мороз, сосуды резко расширяются и, если кожа тонкая, может проявиться сосудистая сеточка. Через некоторое время сосуды начинают сужаться – наша кожа стремится сохранить естественное тепло. Внешне кажется, что лицо бледнеет. От таких «упражнений» ухудшается кровоснабжение и обмен веществ в коже. Как следствие – хуже усваиваются питательные вещества и кожа плохо увлажняется. Цвет лица становится тусклым, поверхность – шершавой и неровной. Но если ваш организм здоров, ничего подобного не должно произойти – кожа естественным образом приспособится к сезонным колебаниям температуры. Зачастую морозный воздух и недостаток витаминов ослабляют иммунитет кожи. Тонкая бледная кожа, которая легко краснеет, наименее устойчива к погодным изменениям. Это происходит потому, что такая кожа не запасает достаточно влаги. Зимой влажность воздуха понижена, поскольку вода на холоде испаряется слабо. Врагом кожи становится и центральное отопление – оно иссушает кожу и выступает источником дополнительного стресса, когда мы попадаем с мороза в жаркую и сухую атмосферу.





Защитите лицо





Еще с первыми холодами мы сменили легкие увлажняющие кремы на более жирные и питательные. Но даже такой крем нужно наносить на лицо как минимум за час до выхода на улицу, чтобы он успел полностью впитаться. Иначе мельчайшие частицы влаги, которая входит в состав крема, на морозе превратятся в осколки льда.





Из желания защитить лицо в мороз мы наносим крем плотным слоем. Но, если под такой «шубой» вы проводите много времени в отапливаемом помещении, кожа перестает дышать, а макияж очень быстро «растворяется». Поэтому перед тем, как выйти из дома, наносите на лицо жирный крем, а придя на работу, протрите лицо салфеткой для снятия макияжа, нанесите легкий крем или увлажняющий тон.





Старайтесь избегать острой пищи, алкоголя, слишком горячих ванн, особенно в последнюю неделю менструального цикла, когда ваша кожа особенно чувствительна. Увлажняйте воздух в квартире – при помощи специальных приборов или же просто сосудов с водой, поставленных у батареи. Ваш организм также нуждается во влаге, поэтому пейте больше жидкости – воды и свежих соков.





Если вы – поклонница зимних видов спорта и долгих прогулок на морозном воздухе, следуйте совету наших бабушек и смазывайте лицо гусиным жиром. Нарежьте жир мелкими кусочками, расплавьте на водяной бане и процедите.





Зимой после пребывания на улице кожа нередко кажется стянутой, краснеет и шелушится. Устранить эти неприятные симптомы поможет горячий компресс. Намочите полотенце или салфетку в горячей воде, отваре ромашки или липы и оставьте на лице на 2–3 минуты. После этого промокните лицо полотенцем и, если есть время, сделайте питательную или освежающую маску.





Сохраните гладкость губ





Не забывайте каждый день использовать смягчающий бальзам для губ. Днем наносите его под помаду. Матовые устойчивые помады лучше не использовать в холодное время года. Жирные, увлажняющие блески сейчас более уместны.





Если губы обветрились, не используйте какое-то время помаду: она только подчеркнет неровности и помешает заживлению кожи. Очистить поверхность губ от омертвевшей кожи можно при помощи специальных отшелушивающих средств или обычной зубной щетки. Нанесите на щетку немного жирного крема и помассируйте губы.





Простуда на губах возникает зимой чаще, чем в другое время года. Обострение герпеса связано с понижением иммунитета. Чтобы предотвратить появление некрасивых болячек на губах, старайтесь больше спать, принимать витамины и избегать переохлаждения.





Если простуда все же появилась, замаскировать ее можно только на начальном этапе, пока она не станет влажной. Используйте жидкий тональный крем и рассыпчатую пудру и поверх наносите помаду.





Добавьте сияния





То, что наша кожа теряет зимой влагу, отражается непосредственно на ее внешнем виде. Верните лицу естественное сияние при помощи тонального крема со светоотражающими частицами. Желательно, чтобы в состав крема входили увлажняющие и смягчающие кожу компоненты и витамины.





Не используйте слишком много рассыпчатой пудры – кожа будет выглядеть тусклой и морщинки выделятся. Матирующих стиков тоже сейчас стоит избегать.





Насыщенные оттенки косметики и пудра с бронзирующим эффектом поможет скрыть следы зимней усталости.





Попробуйте сделать трехцветное мелирование волос – вы сразу заметите, что цвет лица будет казаться более свежим.





Сильные блестящие волосы – главный атрибут здоровой внешности. Постарайтесь сейчас не делать химию и не сушить волосы феном слишком часто. Лучше нанесите на волосы укрепляющую сыворотку и накрутите бигуди.





Позаботьтесь о теле





Кожа тела зимой также страдает от иссушения. От скрабов и жестких мочалок сейчас лучше отказаться. Используйте нежный ph-нейтральный гель для душа и густой питательный крем для тела.





Наносите крем на чуть влажную кожу, чтобы достичь максимального увлажнения. Втирайте крем по направлению роста волос на теле – это поможет избежать раздражений и трещинок.





Старайтесь не носить одежду из синтетики, особенно если вам приходится проводить много времени в транспорте. Соприкосновение с искусственными материалами может вызывать раздражение.





Уделите внимание рукам





Даже если вы защищаете руки теплыми рукавицами и регулярно используете питательные кремы, кожа нередко становится грубой и шершавой. Наносите крем несколько раз в течение дня – особенно после того, как вы помыли руки. И помните о том, что перед выходом на улицу нужно подождать, чтобы крем полностью впитался в кожу.





Если вы пришли с мороза, вероятно, у вас возникнет желание погреть руки у батареи или под струей горячей воды. Не поддавайтесь искушению – резкие перепады температуры и соприкосновение с горячей водой причинят рукам вред.





Натуральные средства





Мед, оливковое масло, жирный творог и яичные желтки помогут смягчить обветренную кожу зимой. Делайте из этих продуктов маски для лица, тела, рук, локтей и стоп. Наносите мед на губы – он поможет справиться с герпесом.





Добавьте одну столовую ложку меда в ванну с теплой водой. Такое купание не только сделает кожу гладкой и мягкой, но и придаст вам сил после тяжелого дня. Можете также добавить растительное масло.





Смешайте 2 яичных желтка с чайной ложкой меда и двумя чайными ложками растительного масла – и вы получите отличное лечебное средство для волос. Взбейте смесь и вотрите в кожу головы. Затем укутайте пленкой и полотенцем. Через 15–20 минут промойте волосы с шампунем. Волосы после такой маски станут блестящими, мягкими, их будет легче укладывать.





Если вы обморозились





Вы вернулись домой с улицы и обнаружили на коже побелевшие или посиневшие пятна – это считается обморожением первой степени. В более серьезных случаях могут появиться пузыри и даже омертвевшие участки кожи. Первым делом примите теплую, около 30°, ванну и постепенно повышайте температуру воды до 40°. Ни в коем случае не трите кожу, особенно спиртовыми растворами. Лучше смажьте пораженный участок гусиным жиром или питательным кремом для чувствительной кожи.



