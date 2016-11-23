Похудеть к Новому году: очень хороший домашний метод

Или просто улучшать свою фигуру, имея хорошую мотивацию.





Да, для быстрого похудения мотивация очень важна. Если вас ждет красивое платье, чудесная вечеринка и восхищенные взгляды окружающих, то худеется быстрее.





Молодым мамам еще легче. Фразы: "Недавно родила и уже так выглядит!" поднимают настроения и помогают быть на высоте, забыв о послеродовой депрессии и прочих неприятностях.





Что можно сделать прямо сейчас, чтобы похудеть к Новому году?





- Начать ежедневный короткий комплекс жиросжигающих упражнений, не пропуская ни дня.





- Сразу ограничить сладости и мучное.





- Пить воду с лимоном с утра.





- Попробовать "вакуум для живота" - упражнение для тех, кому нужно избавиться от жира на животике и сделать его плоским.





- И, наконец, делайте медовый массаж.



