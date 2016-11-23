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Леди
Красота и здоровье
23 ноября 16, 18:28
Похудеть к Новому году: очень хороший домашний метод
Похудение
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Уже пора готовиться к Новому году: покупать наряды и... худеть под них.
Или просто улучшать свою фигуру, имея хорошую мотивацию.

Да, для быстрого похудения мотивация очень важна. Если вас ждет красивое платье, чудесная вечеринка и восхищенные взгляды окружающих, то худеется быстрее. 

Молодым мамам еще легче. Фразы: "Недавно родила и уже так выглядит!" поднимают настроения и помогают быть на высоте, забыв о послеродовой депрессии и прочих неприятностях.

Что можно сделать прямо сейчас, чтобы похудеть к Новому году?

- Начать  ежедневный короткий комплекс жиросжигающих упражнений, не пропуская ни дня.

- Сразу ограничить сладости и мучное.

- Пить воду с лимоном с утра.

- Попробовать "вакуум для живота" - упражнение для тех, кому нужно избавиться от жира на животике и сделать его плоским.

- И, наконец, делайте медовый массаж.


Источник: http://tvoymalysh.com.ua/
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