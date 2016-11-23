Похудеть к Новому году: очень хороший домашний метод

Или просто улучшать свою фигуру, имея хорошую мотивацию.
Да, для быстрого похудения мотивация очень важна. Если вас ждет красивое платье, чудесная вечеринка и восхищенные взгляды окружающих, то худеется быстрее.
Молодым мамам еще легче. Фразы: "Недавно родила и уже так выглядит!" поднимают настроения и помогают быть на высоте, забыв о послеродовой депрессии и прочих неприятностях.
Что можно сделать прямо сейчас, чтобы похудеть к Новому году?
- Начать ежедневный короткий комплекс жиросжигающих упражнений, не пропуская ни дня.
- Сразу ограничить сладости и мучное.
- Пить воду с лимоном с утра.
- Попробовать "вакуум для живота" - упражнение для тех, кому нужно избавиться от жира на животике и сделать его плоским.
- И, наконец, делайте медовый массаж.