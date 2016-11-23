7 признаков нарушения обмена веществ

Метаболизм – это не просто хорошая усвояемость еды, это – сложный химический процесс, основная цель которого – поддержка работы всех органов и систем. Помните, что хороший метаболизм – это не только отменная работа кишечника, все намного сложнее, вплоть до способности каждой клетки усваивать или синтезироввть полезные вещества, выполнять свои функции, например, по защите организма или выработке энергии.





С одной стороны, обмен веществ – вещь довольно устойчивая, например, пара незапланировано съеденных пирожков вряд ли его нарушат. Но с другой стороны, его сбой может быть поначалу неочевиден, и вы рискуете спохватиться слишком поздно, и тогда лечение будет долгим и трудным.

Назовем основные признаки нарушения метаболизма. Если вы наблюдаете у себя хотя бы два пункта из нижеперечисленных, вам стоит обратиться к врачу!

Резкое увеличение или снижение веса

Изменение цвета кожи: она может стать тусклой, желтоватой или красноватой

Проблемы с кишечником (расстройства или запоры)

Отдышка при малейшем физическом усилии или даже без него

Разрушение зубов

Истончение волос, ломкость волос и ногтей, расслаивание ногтей

Отечность

Почему нарушается обмен веществ?

Причин может быть несколько, самая распространенная у женщин – это приверженность к голодным диетам, нерегулярное или несбалансированное питание, например, избыток углеводной пищи. Злоупотребление алкоголем, недостаток сна и движения также могут спровоцировать нарушение метаболизма. Кстати, предрасположенность к нарушению обмена веществ может передаваться по наследству: если у ваших родителей были подобные проблемы, то вы находитесь в группе риска. Бывает и так, что нарушенный метаболизм является сопутствующим признаком какого-то заболевания.

Если вы питаетесь здоровой пищей, хорошо высыпаетесь, нагружаете себя физически, но наблюдаете у себя признаки нарушения обменных процессов, вам обязательно надо проконсультироваться с врачом.



