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Леди
Красота и здоровье
23 ноября 16, 18:32
7 признаков нарушения обмена веществ
обмен веществ
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Метаболизм можно смело назвать самым важным процессом в организме, ведь от его успешной деятельности зависит то, насколько хорошо работают все органы!
Метаболизм – это не просто хорошая усвояемость еды, это – сложный химический процесс, основная цель которого – поддержка работы всех органов и систем. Помните, что хороший метаболизм – это не только отменная работа кишечника, все намного сложнее, вплоть до способности каждой клетки усваивать или синтезироввть полезные вещества, выполнять свои функции, например, по защите организма или выработке энергии.

С одной стороны, обмен веществ – вещь довольно устойчивая, например, пара незапланировано съеденных пирожков вряд ли его нарушат. Но с другой стороны, его сбой может быть поначалу неочевиден, и вы рискуете спохватиться слишком поздно, и тогда лечение будет долгим и трудным.
 
Назовем основные признаки нарушения метаболизма. Если вы наблюдаете у себя хотя бы два пункта из нижеперечисленных, вам стоит обратиться к врачу!
 
Резкое увеличение или снижение веса
Изменение цвета кожи: она может стать тусклой, желтоватой или красноватой
Проблемы с кишечником (расстройства или запоры)
Отдышка при малейшем физическом усилии или даже без него
Разрушение зубов
Истончение волос, ломкость волос и ногтей, расслаивание ногтей
Отечность
 
Почему нарушается обмен веществ?
Причин может быть несколько, самая распространенная у женщин – это приверженность к голодным диетам, нерегулярное или несбалансированное питание, например, избыток углеводной пищи. Злоупотребление алкоголем, недостаток сна и движения также могут спровоцировать нарушение метаболизма. Кстати, предрасположенность к нарушению обмена веществ может передаваться по наследству: если у ваших родителей были подобные проблемы, то вы находитесь в группе риска. Бывает и так, что нарушенный метаболизм является сопутствующим признаком какого-то заболевания.
 
Если вы питаетесь здоровой пищей, хорошо высыпаетесь, нагружаете себя физически, но наблюдаете у себя признаки нарушения обменных процессов, вам обязательно надо проконсультироваться с врачом.

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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