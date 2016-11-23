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Леди
Красота и здоровье
23 ноября 16, 18:41
Когда аскорбиновая кислота может быть опасна
аскорбиновая кислота
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Кто же не любит знакомую с детства вкусную аскорбинку?
Тающая во рту, с приятной кислинкой… Да еще и полезная какая! Если не злоупотреблять, конечно.

Витамин С, который является основным элементом аскорбиновой кислоты, – наверное, самый «любимый» и популярный витамин, ведь именно он стимулирует иммунитет, именно его советуют принимать дополнительно беременным, детям и людям, перенесшим операции.

Кстати, отравившимся угарным газом тоже приписывают аскорбиновую кислоту, нормализующую процессы окисления и обмена в организме. Курильщикам аскорбинка тоже весьма и весьма не помешает.

О дефиците аскорбиновой кислоты – одного их важнейших элементов в организме – свидетельствует такой набор симптомов: длительное заживление ран, бледность, слабый иммунитет, кровоточивость десен, плохой сон, боли в ногах (в частности, стопы), общая слабость.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ

Разумеется, основная проблема – передозировка, и не удивительно: мало кто воспринимает всерьез витаминную «конфету», и, купив пачку, тяжело остановиться и не съесть ее всю сразу. Ну и что такого, это же просто витамин!

Да, но, как и любое вещество, в больших количествах витамин С может нести опасность. Например, при язве желудка и гастрите переизбыток аскорбиновой кислоты спровоцирует серьезные обострения. Да и здоровому желудку больше количество кислоты наверняка навредит, ведь она раздражает и разъедает стенки пищеварительного тракта.

Для беременной опасность состоит еще в том, что злоупотребление аскорбинкой может сказаться на будущем малыше, он будет склонен к аллергиям.

Источник: http://www.moirebenok.ua/
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