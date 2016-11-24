Почему стоит есть фасоль при похудении: 3 причины

Но мало кто знает, что бобы приносят невероятную пользу и при этом отлично помогают похудеть.





В этой статье мы постарались собрать три весомые причины которые переубедят вас не только есть фасоль без чувства отвращения, но и использовать этот чудесный продукт для успешной потери лишнего веса.

Привет, волокно!

Волокна фасоли отлично справляются с чувством голода. При употреблении бобов вы точно исключите риск переедания и тем самым сможете получить нужное количество калорий в день. Для людей, которые не переносят вкус и запах бобовых идеальным вариантом будет смузи. Добавьте горсть фасоли в напиток, и вы не почувствуете ее вкуса, но при этом насытите организм полезными веществами. Также ее можно добавлять в суп-пюре, салат или омлет.

Полезный белок

В состав фасоли входит большое количество белка, который так необходим нашему организму. Употребляя небольшое количество бобов вы сможете зарядить свой организм энергией и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Как результат – это уменьшить желание есть сладости и высококалорийные продукты. В основном человеку хочется чего-то сладкого между перерывами пищи. Поэтому употребляйте фасоль на завтрак или обед, и вы забудете, что такое чувство голода.

Здоровые перекусы

Если вы хотите быстро похудеть без вреда для здоровья стоит убедиться, что вы употребляете качественные низкокалорийные продукты, в которых много питательных веществ. Так, фасоль отлично подходит в качестве перекусов между основными приемами пищи. Бобы также можно добавлять, как в первые и вторые блюда, так и в десерты.

Поэтому если вы хотите за короткий период времени привести свою фигуру в идеальную форму включите в свой рацион фасоль. Проявите немного фантазии, и вы найдет рецепты блюд, которые помогут достигнуть вам нужного результата.



