Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.13
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.02
USD
25.58
RUB
0.40
EUR
28.60
USD
26.88
RUB
0.42
Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:21
Почему стоит есть фасоль при похудении: 3 причины
фасоль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Многие думаю, что фасоль совершенно бесполезная и к тому же невкусная еда.
Но мало кто знает, что бобы приносят невероятную пользу и при этом отлично помогают похудеть.

В этой статье мы постарались собрать три весомые причины которые переубедят вас не только есть фасоль без чувства отвращения, но и использовать этот чудесный продукт для успешной потери лишнего веса.
 
Привет, волокно!
Волокна фасоли отлично справляются с чувством голода. При употреблении бобов вы точно исключите риск переедания и тем самым сможете получить нужное количество калорий в день. Для людей, которые не переносят вкус и запах бобовых идеальным вариантом будет смузи. Добавьте горсть фасоли в напиток, и вы не почувствуете ее вкуса, но при этом насытите организм полезными веществами. Также ее можно добавлять в суп-пюре, салат или омлет. 
 
Полезный белок
В состав фасоли входит большое количество белка, который так необходим нашему организму. Употребляя небольшое количество бобов вы сможете зарядить свой организм энергией и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Как результат – это уменьшить желание есть сладости и высококалорийные продукты. В основном человеку хочется чего-то сладкого между перерывами пищи. Поэтому употребляйте фасоль на завтрак или обед, и вы забудете, что такое чувство голода.
 
Здоровые перекусы
Если вы хотите быстро похудеть без вреда для здоровья стоит убедиться, что вы употребляете качественные низкокалорийные продукты, в которых много питательных веществ. Так, фасоль отлично подходит в качестве перекусов между основными приемами пищи. Бобы также можно добавлять, как в первые и вторые блюда, так и в десерты.
 
Поэтому если вы хотите за короткий период времени привести свою фигуру в идеальную форму включите в свой рацион фасоль. Проявите немного фантазии, и вы найдет рецепты блюд, которые помогут достигнуть вам нужного результата. 

Источник: http://bt-women.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Когда ваш организм просит о помощи: важные сигналы
noimageКому нельзя употреблять соль
noimage5 домашних заменителей вредной бытовой химии
noimageЛучшие продукты для нормализации гормонального баланса
noimage Как правильно пить алкоголь без вреда для здоровья
Лента новостей