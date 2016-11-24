Продукты, которые снижают риск развития рака

Есть даже особо зависимые от диеты опухоли: это рак груди, простаты, толстого кишечника, лёгких, гинекологические опухоли. Всё это доказано в многочисленных и серьёзных исследованиях.





Из примерно 200 причин рака первое место занимают проблемы питания. С ними связано 35% злокачественных опухолей. Второе место занимает курение — 30% опухолей. Более того, есть специальные международные рекомендации по питанию Всемирного фонда по изучению рака и ряда других организаций, подготовленные ведущими специалистами.





Все продукты с противораковым действием делят на несколько классов. Например, цельнозерновые продукты — в отличие от обычной рафинированной муки они содержат элементы оболочки зерна, богатые пищевыми волокнами, связывающими в пищеварительном тракте многие канцерогены.





Другой класс — продукты из семейства крестоцветных — это все капусты, репа, редька, брюква, редис и т. д.: они содержат в качестве активных веществ индолы и изотиоцианаты, снижающие риск опухолей, связанных с гормонами, — рака молочных желёз, яичников, матки, простаты и т. д. Развитию этих опухолей также препятствует класс соевых продуктов.





Продукты с хлорофиллом — это пигмент, придающий зелёный цвет и самой зелени, и другим дарам природы такой окраски, — защищают от опухолей кишечника. Терпеновые соединения, действующие как антиканцерогены, содержатся в апельсинах, лимонах, мандаринах и всех прочих цитрусовых.





Антиоксидантами, обезвреживающими свободные радикалы и тем самым защищающими клетки от вредных мутаций и их перерождения в злокачест­венные, богаты очень многие овощи, фрукты и ягоды. Морепродукты и жирная рыба содержат омега-3 жирные кислоты, защищающие не только от атеросклероза, но и от рака.



