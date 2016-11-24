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Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:24
Продукты, которые снижают риск развития рака
капуста
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Есть много продуктов, которые снижают риск развития рака вообще и конкретных злокачественных опухолей в частности.
Есть даже особо зависимые от диеты опухоли: это рак груди, простаты, толстого кишечника, лёгких, гинекологические опухоли. Всё это доказано в многочисленных и серьёзных исследованиях.

Из примерно 200 причин рака первое место занимают проблемы питания. С ними связано 35% злокачественных опухолей. Второе место занимает курение — 30% опухолей. Более того, есть специальные международные рекомендации по питанию Всемирного фонда по изучению рака и ряда других организаций, подготовленные ведущими специалистами.

Все продукты с противораковым действием делят на несколько классов. Например, цельнозерновые продукты — в отличие от обычной рафинированной муки они содержат элементы оболочки зерна, богатые пищевыми волокнами, связывающими в пищеварительном тракте многие канцерогены.

Другой класс — продукты из семейства крестоцветных — это все капусты, репа, редька, брюква, редис и т. д.: они содержат в качестве активных веществ индолы и изотиоцианаты, снижающие риск опухолей, связанных с гормонами, — рака молочных желёз, яичников, матки, простаты и т. д. Развитию этих опухолей также препятствует класс соевых продуктов.

Продукты с хлорофиллом — это пигмент, придающий зелёный цвет и самой зелени, и другим дарам природы такой окраски, — защищают от опухолей кишечника. Терпеновые соединения, действующие как антиканцерогены, содержатся в апельсинах, лимонах, мандаринах и всех прочих цитрусовых.

Антиоксидантами, обезвреживающими свободные радикалы и тем самым защищающими клетки от вредных мутаций и их перерождения в злокачест­венные, богаты очень многие овощи, фрукты и ягоды. Морепродукты и жирная рыба содержат омега-3 жирные кислоты, защищающие не только от атеросклероза, но и от рака.

Источник:  http://newsyou.info/
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