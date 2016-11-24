Ошибки в борьбе за плоский живот - и как их избежать

Итак, это не работает:





— обруч





— наклоны с гантелью в стороны





— любые другие упражнения и методы , которые обещают убрать жир локально с талии, живота и боков — это невозможно!





Ниже представлены факторы, от которых зависит объем талии, и методы коррекции в каждом конкретном случае.





1. Причина самая очевидная — подкожно-жировая прослойка





Что делать?





Снижать процент жира в организме: создать небольшой дефицит калорий, сделать свое питание сбалансированным по нутриентам, регулярно проводить кардио и силовые тренировки.





2. Большой объем живота за счет висцерального жира — жира вокруг внутренних органов





Что делать?





То же, что и в первом пункте + кардио натощак, и очень важно исключить из рациона продукты, содержащие транс-жиры





3. Выпирающий животик (даже у очень худеньких), по причине слабых внутренних мышц живота





Что делать?





Обязательно ввести в программу тренировок статические упражнения для брюшных мышц — планки, а так же вакуум





3. Растяжение внутренних органов — например, желудка, если вы переедаете, или сбой в работе кишечника (вздутие и тд)





Что делать?





Переходите на дробное питание (около 6ти приемов пищи в день) и ешьте маленькими порциями.

При проблемах с кишечником — пропейте курс пребиотиков





4. Сутулость и другие проблемы с осанкой





Что делать?





Вам помогут силовые тренировки, работа над мышцами спины, груди и пресса.

И обязательно нужна консультация у специалиста относительно коррекции осанки.





5. Гипертрофированные косые мышцы пресса





Причина — черезмерная нагрузка на них с отягощением

(те самые наклоны с гантелью в сторону или при выполнении базовых упражнений, например различных тяг, с большим весом, когда данные мышцы активно работают как стабилизаторы) также во время тяжелой нагрузки внутрибрюшное давление возрастает, и мышцы живота «выталкиваются» вперёд.





Что делать?





Отказаться от прямой нагрузки на эти мышцы и использовать ремень при тяжелых базовых упражнениях с большими весами.





6. Широкая талия при «прямоугольном» типе строения фигуры





Что делать?





Работать над пропорциями. Делайте акцент на плечевой пояс и широчайшие, а также на ягодицы и бедра.



