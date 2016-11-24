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Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:28
Ошибки в борьбе за плоский живот - и как их избежать
живот
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Какие упражнения не помогают добиться совершенства в области талии - и что с этим делать.
Итак, это не работает:

— обруч

— наклоны с гантелью в стороны

— любые другие упражнения и методы , которые обещают убрать жир локально с талии, живота и боков — это невозможно!

Ниже представлены факторы, от которых зависит объем талии, и методы коррекции в каждом конкретном случае.

1. Причина самая очевидная — подкожно-жировая прослойка

Что делать?

Снижать процент жира в организме: создать небольшой дефицит калорий, сделать свое питание сбалансированным по нутриентам, регулярно проводить кардио и силовые тренировки.

2. Большой объем живота за счет висцерального жира — жира вокруг внутренних органов

Что делать?

То же, что и в первом пункте + кардио натощак, и очень важно исключить из рациона продукты, содержащие транс-жиры

3. Выпирающий животик (даже у очень худеньких), по причине слабых внутренних мышц живота

Что делать?

Обязательно ввести в программу тренировок статические упражнения для брюшных мышц — планки, а так же вакуум

3. Растяжение внутренних органов — например, желудка, если вы переедаете, или сбой в работе кишечника (вздутие и тд)

Что делать?

Переходите на дробное питание (около 6ти приемов пищи в день) и ешьте маленькими порциями.
При проблемах с кишечником — пропейте курс пребиотиков

4. Сутулость и другие проблемы с осанкой

Что делать?

Вам помогут силовые тренировки, работа над мышцами спины, груди и пресса.
И обязательно нужна консультация у специалиста относительно коррекции осанки.

5. Гипертрофированные косые мышцы пресса

Причина — черезмерная нагрузка на них с отягощением
(те самые наклоны с гантелью в сторону или при выполнении базовых упражнений, например различных тяг, с большим весом, когда данные мышцы активно работают как стабилизаторы) также во время тяжелой нагрузки внутрибрюшное давление возрастает, и мышцы живота «выталкиваются» вперёд.

Что делать?

Отказаться от прямой нагрузки на эти мышцы и использовать ремень при тяжелых базовых упражнениях с большими весами.

6. Широкая талия при «прямоугольном» типе строения фигуры

Что делать?

Работать над пропорциями. Делайте акцент на плечевой пояс и широчайшие, а также на ягодицы и бедра.

Источник: http://sobkor.net/
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