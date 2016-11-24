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Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:31
Как правильно пить алкоголь без вреда для здоровья
алкоголь
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Избежать похмелья - легко!
Как правильно пить алкоголь без вреда для здоровья: 8 правил

Выпить бокал вина, или немного хорошего коньяка в конце рабочей недели вполне допустимо. Это поможет снять стресс и немного расслабиться. Злоупотреблять спиртными напитками, конечно же, не стоит, а если пить – то только с умом. Какие правила распития алкогольных напитков позволят избежать похмелья и ухудшения самочувствия – читайте дальше.

Правило 1: запивайте

После каждого стакана алкоголя выпивайте стакан чистой воды, лучше минеральной.  Это спасет вас от обезвоживания и связанной с ним головной боли. Минералка восполнит дефицит солей и выведет токсины. Оставьте привычку запивать алкоголем еду во время застолья – замените его водой.

Правило 2: не смешивайте разные виды алкоголя

Разные виды алкоголя точно приведут к похмелью и проблемам с кишечником. Помните и о том, что большую роль играет природа напитка: виноградный алкоголь (шампанское, вино, коньяк) не должен чередоваться с напитками зернового происхождения (виски, пиво, водка, джин). Лучше выбирайте один напиток, который будете пить на протяжении вечера.

Правило 3: не курите, когда пьете алкоголь

Иначе может разболеться желудок, к тому же, вы рискуете быстро “улететь”. Не наносите организму двойной удар.

Правило 4: не пейте на голодный желудок

Прежде чем налегать на напитки с градусом, нужно чем-нибудь подкрепиться, иначе алкоголь быстро попадёт в кровь, и вы моментально опьянеете. Кроме того, алкоголь на голодный желудок повредит слизистые оболочки.

Правило 5: не понижайте градус

Если уж начали с водки, не переходите на вино – иначе тяжелое утро и больная голова вам обеспечены. Градус можно только повышать – это золотое правило.

Правило 6: не злоупотребляйте пузырьками

Углекислый газ, содержащийся в шампанском и газировках, ускоряет всасывание алкоголя в кровь и способствует быстрому опьянению. От выпитого шампанского легко так же опьянеть, как и от водки.

Правило 7: отказывайтесь от слишком сладких напитков

Сочетание глюкозы с алкоголем наркологи считают коварной смесью, очень опасной для нашего организма. Креплёные вина, ликеры и алкогольные коктейли с большим количеством сахара могут привести к заболеваниям печени и другим осложнениям.  

Правило 8: Выпейте заранее активированный уголь

Несколько таблеток, выпитых до вечеринки, абсорбируют часть спирта и сивушных масел, а затем выведут их естественным образом. Во время самого застолья можно выпить ферменты.

Чтобы голова после застолья не болела, не мучили тошнота и расстройство – пейте в меру и не пренебрегайте нашими советами.   

Источник: http://sunny7.ua/
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