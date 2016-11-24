Лучшие продукты для нормализации гормонального баланса

Гормональный дисбаланс может нанести много вреда вашему здоровью и внешнему виду. Чтобы восстановить здоровый гормональный фон, добавьте эти продукты в свой рацион.





Авокадо

Калорийный, но очень полезный продут, который поможет нормализовать гормональный баланс. Его можно добавлять в салаты, готовить на его основе вкусные соусы и даже есть ложкой. Авокадо содержит много полезных витаминов и микроэлементов.





Кокосовое масло

Кокосовое масло – непопулярный продукт, но полезный для женских гормонов. Его можно добавлять в чай или кофе вместо сахара, так как кокосовое масло сладкое. Также делать на его основе заправку для салатов и добавлять в выпечку. Необычно, вкусно и полезно!





Корица

Эта специя славиться своим неповторимым ароматом, но она также полезна для нормализации гормонального баланса. Добавляйте корицу в молочные коктейли, выпечку, кофе, апельсиновый фреш и т.д.





Лосось

Лосось богат омега-3 жирными кислотами и необходим для гормонального баланса. К тому же, это диетический продукт.





Грецкие орехи

Грецкие орехи – это отличный перекус. Они быстро утоляют чувство голода и нормализуют гормональный баланс. Их можно добавлять в овощные салаты, овсяную кашу и т.д. Очень важно, чтобы орехи были сырые.





Овсянка

Еще раз, овсянка – лучшее блюдо для начала дня. Клетчатка, которая содержится в этой каше способна выводить излишки эстрогена из организма, приводя этот гормон в состояние баланса.





Лук-порей

Этот продукт не горький и не оставляет неприятное послевкусие как репчатый лук. Употребляйте его, чтобы улучшить гормональный баланс.





Белокочанная капуста

Недорогой продукт, который обязательно должен быть в холодильнике. Самый простой и полезный салат из белокочанной капусты, моркови, яблока, лимонного сока и оливкового масла.





Ромашковый чай

Ромашковый чай не только хорошо успокаивает, но и улучшает гормональный баланс. В него можно добавлять мед и мяту для улучшения вкуса.





Сливочное масло

Ни в коем случае не путать с маргарином! Сливочное масло – это вкусный и полезный продукт. Несмотря на высокую калорийность, в день можно позволить съесть 10-15 г.





Помните, что здоровое питание – вот ответ на все вопросы о нашей красоте!



