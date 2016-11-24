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Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:36
Лучшие продукты для нормализации гормонального баланса
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Правильный баланс гормонов – это успех в зачатии и рождении ребенка, нет проблем с лишним весом, быстрой утомляемостью и повышенной раздражительностью.
Гормональный дисбаланс может нанести много вреда вашему здоровью и внешнему виду. Чтобы восстановить здоровый гормональный фон, добавьте эти продукты в свой рацион.

Авокадо
Калорийный, но очень полезный продут, который поможет нормализовать гормональный баланс. Его можно добавлять в салаты, готовить на его основе вкусные соусы и даже есть ложкой. Авокадо содержит много полезных витаминов и микроэлементов.

Кокосовое масло
Кокосовое масло – непопулярный продукт, но полезный для женских гормонов.  Его можно добавлять в чай или кофе вместо сахара, так как кокосовое масло сладкое. Также делать на его основе заправку для салатов и добавлять в выпечку. Необычно, вкусно и полезно!

Корица
Эта специя славиться своим неповторимым ароматом, но она также полезна для нормализации гормонального баланса. Добавляйте корицу в молочные коктейли, выпечку, кофе, апельсиновый фреш и т.д.

Лосось
Лосось богат омега-3 жирными кислотами и необходим для гормонального баланса. К тому же, это диетический продукт.

Грецкие орехи
Грецкие орехи – это отличный перекус. Они быстро утоляют чувство голода и нормализуют гормональный баланс. Их можно добавлять в овощные салаты, овсяную кашу и т.д. Очень важно, чтобы орехи были сырые.

Овсянка
Еще раз, овсянка – лучшее блюдо для начала дня. Клетчатка, которая содержится в этой каше способна выводить излишки эстрогена из организма, приводя этот гормон в состояние баланса.

Лук-порей
Этот продукт не горький и не оставляет неприятное послевкусие как репчатый лук. Употребляйте его, чтобы улучшить гормональный баланс.

Белокочанная капуста
Недорогой продукт, который обязательно должен быть в холодильнике. Самый простой и полезный салат из белокочанной капусты, моркови, яблока, лимонного сока и оливкового масла.

Ромашковый чай
Ромашковый чай не только хорошо успокаивает, но и улучшает гормональный баланс. В него можно добавлять мед и мяту для улучшения вкуса.

Сливочное масло
Ни в коем случае не путать с маргарином! Сливочное масло – это вкусный и полезный продукт. Несмотря на высокую калорийность, в день можно позволить съесть 10-15 г.

Помните, что здоровое питание – вот ответ на все вопросы о нашей красоте! 

Источник: http://sunny7.ua/
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