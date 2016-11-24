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Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:39
5 домашних заменителей вредной бытовой химии
дом
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Эти средства недороги, экологичны и просты в использовании.
1. Лимон.

Удалит характерный запах после приготовления рыбных блюд и продезинфицирует поверхности (протереть доски, ножи и все, что соприкасалось с рыбой). Пожелтевшие от времени белые вещи можно отбелить, прокипятив в воде с добавлением лимонного сока.

2. Уксус.

Поможет избавиться от жирных пятен после жарки (протереть тряпочкой, смоченной неразбавленным уксусом), неприятного запаха в кухне (кастрюльку воды с небольшим количеством уксуса прокипятить на плите). Если добавить в воду при полоскании, закрепит цвет ткани, сделает ее мягче, придаст ей антистатические свойства.

3. Сода и соль.

Избавиться от пригоревшей пищи на дне кастрюли можно, прокипятив в ней небольшое количество воды с добавлением 2-3 столовых ложками соли или соды. Если после стирки махровые халаты и полотенца замочить на 15 мин в подсоленной воде (1 стол. ложка на 5 литров), а затем прополоскать, они станут мягче и пушистее.

4. Перекись водорода.

Ею полезно дезинфицировать ножи, разделочные доски и столешницы после приготовления мяса и рыбы, а еще полезнее – поверхности в санузле. Раствор перекиси и нашатырного спирта поможет очистить ржавые пятна и потеки в ванной.

5. Эфирные масла.

В емкость с пульверизатором налейте кипяченой воды и капните туда по 5 капель лимонного масла, гвоздичного и бергамота. Получится натуральный ароматизатор воздуха. Если добавить масла лаванды, эвкалипта, сосны, к ароматизации добавится дезинфекция и профилактика вирусных инфекций.

Источник: http://liza.ua/
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