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Леди
Красота и здоровье
24 ноября 16, 13:42
Кому нельзя употреблять соль
соль
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Соль – это продукт, без которого мы совсем не представляем свою жизнь.
Все же, даже соль можно кушать далеко не всем. Кому нельзя употреблять соль и все о вреде соли для организма мы расскажем в своей статье.

Кому нельзя употреблять соль?

1. Людям, у которых проблемы с почками. Вред соли для организма в том, что она на долгое время задерживает в организме жидкость, поэтому, употреблять соль при заболеваниях почек нужно в ограниченном количестве.

2. Пожилым людям. Вред соли в том, что она может негативно воздействовать на работу сердца. Также, соль может провоцировать возникновение болезни Альцгеймера.

3. Гипертоникам. Вред соли в том, что она негативно отображается на работе сердца. Также, именно за счет употребления слишком соленых продуктов может подниматься давление.

4. Страдающим лишним весом. Помимо того, что соль задерживает жидкость в организме, что уже лишние килограммы, вред соли в том, что она значительно замедляет метаболизм. 

5. При язвах и гастритах. Нельзя злоупотреблять солью при язве, гастрите и каких-либо проблемах с кишечником.  Соль может вызывать дополнительные боли в животе.

Также, соль не рекомендуется употреблять женщинам во время критических дней. Поэтому, следите за своим здоровьем и не увлекайтесь солеными продуктами!

Источник: http://feelgood.ua/

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