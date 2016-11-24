Когда ваш организм просит о помощи: важные сигналы

Но всякий раз, когда функции организма тормозятся, он посылает нам определенные сигналы. Тем не менее, мы часто игнорируем эти сигналы. Нужно отчетливо понимать, что крайне важно научиться распознавать эти признаки для того, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения.





Плохой сон, раздражительность, судороги ног. Эти признаки указывают на дефицит магния и калия. Продукты богатые магнием: орехи, льняное семя, подсолнечник и миндаль. С другой стороны, для того, чтобы увеличить количество калия в организме, вы должны регулярно употреблять зеленые листовые овощи, такие как капуста, шпинат, мангольд. Кроме того, вы также можете найти эти микроэлементы в сливах, красной свекле, и абрикосах.





Тяга к соленой пище. Это является признаком воспаления или инфекции в организме, в частности, в мочеполовой системе.





Сухая кожа. Это указывает на то, что ваш организм испытывает недостаток витамина Е, поэтому вы должны увеличить употребление растительных масел, жирной рыбы и орехов.





Тяга к сладкому. Если у вас повышенное желание сладкого, вы можете страдать от нервного истощения, так что вынуждаетесь в глюкозе, чтобы организм был обеспечен энергией. Следовательно, для того, чтобы предотвратить желудочно-кишечные проблемы, вы должны употреблять мед или темный шоколад.





Кровоточащие десны. Это указывает на то, что вам не хватает витамина С, и вы должны пить много чая, и потреблять фрукты, овощи, и чеснок.





Желание сырых продуктов. Это является признаком проблем с печенью или гастрита. Таким образом, сырые продукты успокоят желудок и уменьшат судороги.





Сухая кожа на локтях. Это явный признак недостатка витаминов А и С. Вы должны употреблять больше фруктов и овощей, особенно апельсины, морковь, абрикосы, и тыкву.





Повышенное стремление к морепродуктам. В этом случае, ваш организм, вероятно, испытывает недостаток йода.





Желание кислой пищи. Это признак того, что ваш организм требует кислой пищи для того, чтобы стимулировать желчный пузырь и печень. Таким образом, вы должны употреблять клюкву и лимоны.





Ломкие волосы и ногти. В этом случае ваш организм испытывает недостаток кальция и витамина B, так что вы должны включить в свой рацион молоко, бобовые, картофель, цельное зерно.





Будьте здоровы!



