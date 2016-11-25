Этот напиток помогает сохранить здоровье зубов

На самом деле чай наоборот, может стать верным другом наших зубов!





Исследователи утверждают, что выпивая по крайней мере 3 чашки чая в день, можно сохранить ваши зубы в хорошем состоянии.





Обзор существующих исследований показал, что черный чай защищает от двух видов бактерий — стрептококкови и Lactobacillus — которые связаны с кариесом и заболеваниями десен.





Наиболее эффективно выпивать 3 — 4 чашки в день, утверждает автор исследования доктор Кэрри Ракстон.





Ученые также обнаружили, что вещества, которые содержатся в чае, защищают зуб даже если в напиток добавлен сахар.





А зеленый чай кроме этого имеет еще один эффект – он помогает предотвратить неприятный запах изо рта, нейтрализуя соединения серы, образующиеся во рту.





Черный и зеленый чай также уменьшают воспаления в ротовой полости и предотвращают адгезию и рост бактерий, которые начинают цепную реакцию и впоследствии вредят зубной эмали.





Все это возможно благодаря тому, что чай содержит антиоксиданты, известные как флавоноиды и катехины. Это дубильные вещества, которые обладают антимикробным эффектом.



