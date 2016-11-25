Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.09
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.62
USD
26.87
RUB
0.42
Леди
Красота и здоровье
25 ноября 16, 09:49
Этот напиток помогает сохранить здоровье зубов
Чай
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Многие избегают чая, боясь того, что он окрасит их зубы в темный цвет и испортит улыбку.
На самом деле чай наоборот, может стать верным другом наших зубов!

Исследователи утверждают, что выпивая по крайней мере 3 чашки чая в день, можно сохранить ваши зубы в хорошем состоянии.

Обзор существующих исследований показал, что черный чай защищает от двух видов бактерий — стрептококкови и Lactobacillus — которые связаны с кариесом и заболеваниями десен.

Наиболее эффективно выпивать 3 — 4 чашки в день, утверждает автор исследования доктор Кэрри Ракстон.

Ученые также обнаружили, что вещества, которые содержатся в чае, защищают зуб даже если в напиток добавлен сахар.

А зеленый чай кроме этого имеет еще один эффект – он помогает предотвратить неприятный запах изо рта, нейтрализуя соединения серы, образующиеся во рту.

Черный и зеленый чай также уменьшают воспаления в ротовой полости и предотвращают адгезию и рост бактерий, которые начинают цепную реакцию и впоследствии вредят зубной эмали.

Все это возможно благодаря тому, что чай содержит антиоксиданты, известные как флавоноиды и катехины. Это дубильные вещества, которые обладают антимикробным эффектом.

Источник: http://newsyou.info/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чем полезна медовая вода натощак
noimage10 способов правильного закаливания
noimageПольза витамина C для организма
noimageПродукты,которых надо избегать при употреблении антибиотиков
noimageКогда ваш организм просит о помощи: важные сигналы
Лента новостей