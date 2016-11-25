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Леди
Красота и здоровье
25 ноября 16, 09:53
Продукты,которых надо избегать при употреблении антибиотиков
антибиотики
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Чаще всего люди болеют в осенне-зимний период, поэтому в это время года необходимость приема антибиотиков становится наиболее острой.
Однако при приеме этой группы лекарств необходимо не только проконсультироваться с врачом, особенно, если наряду с ними приходится принимать и другие препараты, но и учитывать свой рацион питания. Некоторые комбинации продуктов питания в период приема антибиотиков являются опасными и могут препятствовать выздоровлению.

Ниже приведен список продуктов, которых следует избегать в период приема антибиотиков:

1. Молочные продукты

Употребление молока и молочных продуктов может повлиять на воздействие антибиотиков на организм. Они даже могут усилить диарею, которая иногда является побочным эффектом некоторых видов антибиотиков.

2. Алкоголь

Ученые не могут с уверенность сказать о том, имеет ли алкоголь какое-либо влияние на действие антибиотиков, но он может вызвать неприятные побочные эффекты, в том числе головокружение и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

3. Содержащие кислоту продукты

Продукты питания, которые содержат различные виды кислот, такие как помидоры, лимоны, шоколад, грейпфрут и безалкогольные напитки, препятствуют процессу усвоения организмом антибиотиков. Это приводит к замедлению процесса выздоровления.

4. Продукты с высоким содержанием клетчатки

Пища с высоким содержанием клетчатки, такая как чечевица, цельное зерно, бобы и брокколи очень полезна для здоровья, но не в период приема антибиотиков. Они замедляют процесс переработки пищи в желудке, что может замедлить скорость абсорбции препаратов.

5. Железо и кальций

Пищевые добавки и продукты богатые железом и кальцием препятствуют усвоению антибиотиков. Рекомендуется принимать их не ранее чем через час после приема лекарства.

6. Тяжелые и жирные продукты питания

Тяжелая пища также может препятствовать процессу абсорбции лекарственных средств, поскольку такие продукты негативно влияют на пищеварительную систему.

Эксперты советуют в период приема антибиотиков сделать упор на продуктах содержащих большое количество пробиотиков, таких как йогурт, соленые огурцы, ферментированное пробиотическое молоко, а также принимать пробиотики в форме таблеток или порошка.

Полезными в этом случае будут и продукты богатые антиоксидантами (капуста, шпинат, лук и т.д.), пребиотиками (миндаль, чеснок) и цинком (семена тыквы).

Источник: http://newsyou.info/
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