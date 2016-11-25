Продукты,которых надо избегать при употреблении антибиотиков

Однако при приеме этой группы лекарств необходимо не только проконсультироваться с врачом, особенно, если наряду с ними приходится принимать и другие препараты, но и учитывать свой рацион питания. Некоторые комбинации продуктов питания в период приема антибиотиков являются опасными и могут препятствовать выздоровлению.





Ниже приведен список продуктов, которых следует избегать в период приема антибиотиков:





1. Молочные продукты





Употребление молока и молочных продуктов может повлиять на воздействие антибиотиков на организм. Они даже могут усилить диарею, которая иногда является побочным эффектом некоторых видов антибиотиков.





2. Алкоголь





Ученые не могут с уверенность сказать о том, имеет ли алкоголь какое-либо влияние на действие антибиотиков, но он может вызвать неприятные побочные эффекты, в том числе головокружение и проблемы с желудочно-кишечным трактом.





3. Содержащие кислоту продукты





Продукты питания, которые содержат различные виды кислот, такие как помидоры, лимоны, шоколад, грейпфрут и безалкогольные напитки, препятствуют процессу усвоения организмом антибиотиков. Это приводит к замедлению процесса выздоровления.





4. Продукты с высоким содержанием клетчатки





Пища с высоким содержанием клетчатки, такая как чечевица, цельное зерно, бобы и брокколи очень полезна для здоровья, но не в период приема антибиотиков. Они замедляют процесс переработки пищи в желудке, что может замедлить скорость абсорбции препаратов.





5. Железо и кальций





Пищевые добавки и продукты богатые железом и кальцием препятствуют усвоению антибиотиков. Рекомендуется принимать их не ранее чем через час после приема лекарства.





6. Тяжелые и жирные продукты питания





Тяжелая пища также может препятствовать процессу абсорбции лекарственных средств, поскольку такие продукты негативно влияют на пищеварительную систему.





Эксперты советуют в период приема антибиотиков сделать упор на продуктах содержащих большое количество пробиотиков, таких как йогурт, соленые огурцы, ферментированное пробиотическое молоко, а также принимать пробиотики в форме таблеток или порошка.





Полезными в этом случае будут и продукты богатые антиоксидантами (капуста, шпинат, лук и т.д.), пребиотиками (миндаль, чеснок) и цинком (семена тыквы).



