Польза витамина C для организма

Этот витамин не накапливается в клетках, и его следует употреблять каждый день. Свежие фрукты и овощи единственный надежный источник витамина C.

Серьезный дефицит витамина является причиной болезни цинга. Сегодня, к счастью, она встречается очень редко, по крайней мере, в развитых странах.

Однако небольшой недостаток витамина C встречается часто. Он приводит к понижению сопротивляемости инфекциям, апатиям и болям в суставах. Часто бывает так, что человек страдает од недостатка витамина C, даже не подозревая этого.

В большинстве случаев недостаток витамина C относителен, он возникают из-за возросший потребности в нём организма. Это происходит в следующих случаях:





- при любом типе инфекции;

- во время беременности и кормления грудью:

- при хирургических операциях;

- при употреблении табака;

- при больших физических нагрузках.

Чтобы удовлетворить потребность в витамине C, вызванную этими ситуациями и превышающую в двое или трое естественную потребность, следует съедать по крайней мере два апельсина или четыре мандарина, или два киви, или 200 грамм экзотического фрукта личи или полную горсть ягод ацеролы.





Витамин С, содержащийся в киви, цитрусовых и других фруктах и овощах, имеет следующие функции:





Антиоксидант: Он нейтрализует свободные радикалы - вещества, вызывающие старение клеток, повреждения ДНК и рак.





Антитоксин: Нейтрализует действие различных токсичных веществ, таких как нитрозамины, содержащиеся в вяленом мясе.





Укрепляет иммунную систему, защищая организм от инфекций.





Способствует формированию коллагена - фиброзной ткани, необходимой для заживления ран.





Улучшает консистенцию костей и зубов.





Укрепляет капилляры и стенки артерий.





Облегчает усвоение негемового железа (содержащегося в продуктах растительного происхождения, молочных продуктах и яйцах).



