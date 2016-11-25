10 способов правильного закаливания

1. Закаливание воздухом

Один из популярных способов закаливания. Его еще называют приемом воздушных ванн. При этом потоки воздуха должны восприниматься обнаженным телом. Теплое время года наиболее подходящее для начала таких процедур. Сперва воздушные ванны следует принимать около 5-10 минут. Детям до 6 лет вполне достаточно и 2-3 минут.





С каждым днем продлевайте этот процесс на 3-5 минут, постепенно доведя его до 50-60 минут. В начале и средине осени Вы можете подставлять обнаженное тело под потоки воздуха в пределах 10-15 минут. Помните, что к закаливанию холодным зимним воздухом нужно подходить осторожно. Этим могут заниматься опытные люди, которые уже на протяжении нескольких лет принимают холодные воздушные ванны.





2. Закаливание воздушным потоком

Воздушный душ более эффективный, чем предыдущий метод закаливания. Вы сможете выработать устойчивость организма к сквознякам, сильным ветрам, повысить иммунитет к простудным заболеваниям. При этом способе закаливания используют бытовые вентиляторы, с помощью которых Вы сможете контролировать интенсивность потоков воздуха. Нужно поочередно поворачиваться к воздушному душу лицом и спиной. Температура воздуха при этом должна быть 18-20 градусов.





3. Солнечные ванны

Лучи солнца благотворно влияют на обмен веществ, кровообращение, дыхание, ЦНС, улучшают самочувствие и настроение человека, нормализуют все процессы в организме. Ультрафиолетовые излучения невидимого солнечного спектра способно убивать микробы, препятствовать таким болезням, как рахит и костный туберкулез. Солнечные ванны непременно внесут важную лепту в оздоровление Вашего организма, главное знать меру.





4. Ходьба босиком

Это замечательный способ закаливания для взрослых и детей. Начинать такие процедуры можно с ходьбы босыми ногами по полу дома, а когда потеплеет – выйти на улицу. Можно ходить по песку, гравию, траве, которые прекрасно массажируют стопы. Как известно, на подошвах размещаются точки, стимулирующие работу тех или иных органов. Также улучшается кровообращение ног, они меньше потеют и не образуются мозоли. Особенно полезно прогуливаться босиком по росе.





5. Лыжный спорт и коньки

Отличный вариант совместить физические упражнения с закаливанием воздухом и солнцем. Эти зимние виды спорта стимулируют формирование устойчивости к простудам, укрепляют мышцы, благотворно влияют на органы дыхания, кровообращения и общий тонус организма.





6. Водные процедуры

Один из наиболее действенных и эффективных способов закаливания организма. Начинают такие процедуры с обтирания водой, которая имеет температуру тела. Постепенно температуру воды понижают. Если Вы будете месяц беспрерывно обтираться, то можно будет уже перейти на контрастный душ и обливания.

Особенно отважные и натренированные люди переходят затем на холодный душ и купания в водоемах с низкой температурой воды. Но не нужно спешить и допускать, чтобы организм получил стресс. Регулярно занимайтесь водным закаливанием, поэтапно адаптируйтесь к этой процедуре.





7. Закаливание морским воздухом

Значительное воздействие на наш организм осуществляет купание в морской воде, морской воздух и массаж морским ветром. Такие процедуры благотворно влияют на дыхательную систему, снижают аллергические заболевание, успокаивают нервную систему, благотворно влияют на кожу и общее физическое и психическое состояния человека.





8. Моржевание

Нетрадиционный способ закаливания, на который отважиться не каждый. К нему следует подходить особенно осторожно, ведь велика вероятность при таких процедурах получить переохлаждение. Заниматься моржеванием следует подготовленным людям и только после консультации врача, хотя эффект от таких сеансов может быть максимальным.





9. Обтирание снегом

Такой способ закаливания влияет на эндокринную систему, активирует гормональные процессы в организме. Особенно эффективны будут снежные обтирания после банных процедур. Организм получает встряску от перехода между высокими и низкими температурами, что способствует интенсивному кровообращению, благоприятно влияет на нервную систему, сжигает жир, повышает тонус организма и его иммунные реакции.





10. Паровые бани

Издавна паровые бани считаются необходимым средством для здорового, крепкого и бодрого организма. Когда Вы паритесь в бане, усиливается кровообращение, интенсивно работают потовые и сальные железы, из организма выводятся шлаки и токсины, кожные покровы избавляются от омертвевших клеток. После посещения парилки усталость как рукой снимает, Вы расслабляетесь и чувствуете легкость.





Если Вы хотите сохранить и укрепить свое здоровье, то непременно займитесь закаливанием. Начните с самого простого способа, который не вызовет у Вас дискомфорта. Процедуры, направленные на закаливание организма, обеспечат улучшение работы сердечно-сосудистой, дыхательной системы, повысят иммунитет, улучшат гормональный фон, общее физическое и психологическое состояние и будут организм всегда держать в тонусе.





ВАЖНО!

Когда Вы примете решение заняться закаливанием, то обязательно воспользуйтесь консультацией врача. При необходимости пройдите общее обследование, чтобы не нанести вреда своему здоровью. К закаливающим процедурам следует подходить индивидуально, ведь у каждого человека свой порог чувствительности и восприятия тех или иных влияний на организм.



