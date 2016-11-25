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Леди
Красота и здоровье
25 ноября 16, 10:21
Чем полезна медовая вода натощак
медовая вода
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Достаточно взять стакан воды, добавить ложку меда и вы получите вкусный и полезный напиток.
Мы расскажем, почему день стоит начинать с медовой воды!

Чем полезна медовая вода

Медовую воду необходимо пить утром натощак, примерно за 10-15 минут до завтрака. Просыпайтесь, выпивайте и отправляйтесь в  душ, а потом готовьте овсянку либо яичницу с овощами.  День также заканчивайте медовой водой, ее нужно выпивать за 30-40 минут до сна.

Улучшает пищеварение

Если у вас проблемы с пищеварением и частые запоры, полезно пить медовую воду.  Через 4-5 дней сами заметите эффект.

Стресс

В мегаполисе каждый день стресс -  пробки, дедлайн на работе и бытовые проблемы, которые требуют решения. Порой даже холодный кофе и пасмурная погода  может вывести из равновесия. Бороться я со стрессом поможет  медовая вода, а реакция на стресс станет другой, он не будет восприниматься, как конец света.

Простуда

Конец зимы самый сложный для нашего организма, он устал бороться с простудами! Поднять иммунитет поможет медовая вода.

Похудение

Не стоит переживать, что мед – калорийный продукт. 1 стакан медовой вода – это примерно 30-40 ккал.  К тому же, он выводит шлаки и токсины с организма, так что процесс похудения пойдет намного быстрее!

Как делать медовую воду?

Необходимо взять сырую воду, так как кипяченая вода -  мертвая вода. Она должна быть комнатной температуры. Затем нужно добавить чайную ложку меда, размешать и выпить залпом. Первые 1-2 дня вам будет сложно это сделать, но потом вы втянитесь.

Вот так просто, одним стаканом медовой воды вы приносите пользу организму!

Источник: http://sunny7.ua/
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