Чем полезна медовая вода натощак

Мы расскажем, почему день стоит начинать с медовой воды!





Чем полезна медовая вода





Медовую воду необходимо пить утром натощак, примерно за 10-15 минут до завтрака. Просыпайтесь, выпивайте и отправляйтесь в душ, а потом готовьте овсянку либо яичницу с овощами. День также заканчивайте медовой водой, ее нужно выпивать за 30-40 минут до сна.





Улучшает пищеварение





Если у вас проблемы с пищеварением и частые запоры, полезно пить медовую воду. Через 4-5 дней сами заметите эффект.





Стресс





В мегаполисе каждый день стресс - пробки, дедлайн на работе и бытовые проблемы, которые требуют решения. Порой даже холодный кофе и пасмурная погода может вывести из равновесия. Бороться я со стрессом поможет медовая вода, а реакция на стресс станет другой, он не будет восприниматься, как конец света.





Простуда





Конец зимы самый сложный для нашего организма, он устал бороться с простудами! Поднять иммунитет поможет медовая вода.





Похудение





Не стоит переживать, что мед – калорийный продукт. 1 стакан медовой вода – это примерно 30-40 ккал. К тому же, он выводит шлаки и токсины с организма, так что процесс похудения пойдет намного быстрее!





Как делать медовую воду?





Необходимо взять сырую воду, так как кипяченая вода - мертвая вода. Она должна быть комнатной температуры. Затем нужно добавить чайную ложку меда, размешать и выпить залпом. Первые 1-2 дня вам будет сложно это сделать, но потом вы втянитесь.





Вот так просто, одним стаканом медовой воды вы приносите пользу организму!



