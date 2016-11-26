В то же время, она представляет собой одну из сложных систем в пищеварительном тракте. Чаще всего неправильное питание и избыточный прием лекарств приводят к изменению состава микрофлоры, что сказывается на здоровье. Как оздоровить микрофлору, не прибегая к использованию лекарственных препаратов?





Как оздоровить кишечник без лекарств





В кишечнике человека живут около 500 видов бактерий: как полезных, так и болезнетворных.





Начнем с вопроса о том, что значит здоровая микрофлора кишечника и каково ее значение в работе всего организма.





Основу микрофлоры составляют огромные колонии полезных бактерий, которые выполняют важную функцию - защищают наш организм от опасных микроорганизмов. В общем, в кишечнике человека живут около 500 видов бактерий - как полезных, так и болезнетворных. В то время как полезные микроорганизмы помогают нам усваивать витамины и переваривать пищу, вредные бактерии питаются продуктами брожения и производят продукты гниения.





99% всех микроорганизмов, населяющих кишечник, составляют лактобациллы, бифидобактерии, энтерококки, бактероиды и кишечная палочка - это нормальная микрофлора кишечника. 1%, оставшийся от общего числа микробов, - клостридии, стафилококки, протей и др. - условно-патогенные бактерии, которые развиваются в нездоровом организме.





Здоровая микрофлора - хорошее пищеварение





Ни один организм не сможет выжить без здоровой микрофлоры кишечника. Каково же ее значение? Здоровая среда в кишечнике обеспечивает правильную работу всего организма. Полезные бактерии выделяют кислоты, спирты и другие антибактериальные вещества, которые не дают возможности развиваться гнилостным бактериям. Кроме этого, они нейтрализуют токсины, выделяемые бактериями.





Кроме защитной функции, полезные микроорганизмы также способствуют всасыванию веществ, разложению желчных кислот и белков, улучшают обмен липидов. Образование иммуноглобулина А, важного для поддержания иммунитета, возможно только при здоровой микрофлоре.





Причины нарушения микрофлоры кишечника





Одной из причин преждевременного старения организма является дисбаланс полезных и патогенных микроорганизмов в кишечнике. В этом случае токсины, выделяемые гнилостными бактериями, не могут нейтрализоваться полезными бактериями, и вызывает постепенное отравление организма. Научное название нарушение микрофлоры кишечника - дисбактериоз.





Нарушение микрофлоры кишечника может происходить вследствие:





- несбалансированного питания, плохой экологии и низкого качества питьевой воды;





- длительного применения антибиотиков и других антисептических препаратов. По статистике, в 90% случаях антимикробная терапия сопровождается дисбактериозом;





- сниженного иммунитета, гормональных сбоев в организме, аллергических реакций, лучевой терапии;





- перенесенные инфекционные заболевания и воспалительных процессов;





- злоупотребление антибактериальными средствами гигиены;





- стресса, болезней нервной системы, недосыпания,





- злоупотреблений кофе и энергетическими напитками.





Типичными симптомами нарушения микрофлоры кишечника являются изменения характера стула (запор, диарея), повышенный метеоризм, урчание, аллергические реакции (например, на коже). Кроме этого, дисбактериоз сопровождается общим недомоганием, повышенной утомляемостью и болью в животе.





Восстановить микрофлору кишечника помогут:





1. Кисломолочные продукты, такие как кефир и простокваша, содержащие лакто- и бифидобактерии, которые нейтрализуют продукты гниения и восстанавливают микрофлору кишечника. В состав этих продуктов также входят пребиотики и пробиотики.





Ежедневно выпивайте на ночь 1 стакан кефира или простокваши. Кисломолочные продукты содержат лакто- и бифидобактерии, которые нейтрализуют продукты гниения и восстанавливают микрофлору кишечника.





2. Пребиотики и пробиотики. Пребиотики - пищевые компоненты, которые не усваиваются кишечником, но улучшают его микрофлору. Кроме этого, пребиотики повышают иммунитет, являясь отличным средством профилактики простудных заболеваний. Большое количество пребиотиков содержат корни цикория, топинамбур, зелень одуванчика, лук-порей, репчатый лук, свежий чеснок, спаржа, пшеничная мука и отруби.





Пробиотики содержат живые клетки микроорганизмов. Лучшего эффекта в оздоровлении микрофлоры кишечника можно достичь, сочетая прием пребиотиков и пробиотиков.





3. Продукты, содержащие много клетчатки и пищевых волокон: овощи, фрукты, зелень. Пищевые волокна способны нейтрализовать вредные вещества. Суточная норма клетчатки составляет 35-40 гр.





4. 6-8 стаканов воды в сутки. Вода выводит токсины из организма, способствует поддержанию здоровой микрофлоры.





5. Пантотеновая кислота (витамин В3) связывает и удаляет из кишечника токсины патогенных кишечных бактерий. Пантотеновая кислота частично синтезируется кишечной микрофлорой. Витамин В3 содержат бобовые, свежие овощи и кисломолочные продукты.





При оздоровлении микрофлоры кишечника следует ограничивать себя в употреблении сладких и мучных продуктов, мяса, а также снотворных, гормональных препаратов и энергетических напитков. За час до приема пищи утром и вечером съедайте зубок чеснока.



