Хорошее зрение надолго: Продукты для здоровых глаз

Бета-каротин и витамин А

Бета-каротин – пигмент оранжево-красного цвета, который содержится во фруктах и овощах. К примеру, в моркови есть большое количество бета-каротина, которое влияет на ее цвет.

Витамин А, предшественник которого бета-каротин, полезен для глаз, так как положительно влияет на ночное видение и адаптацию глаз при переходе от нормального освещения к слабому. Кроме того, этот витамин хорошо воздействует на слезную пленку глаза, покрывающую роговицу. Чтобы снять неприятные симптомы и чувствительность к сухости глаз, в рацион следует включить витамин А.

Бета-каротин содержится в продуктах: моркови, капусте, картофеле, шпинате.

А вот в масле, яйцах, молоке этот пигмент отсутствует, но содержит вещества, из которых организм синтезирует витамин А.

Если в рацион включить вышеперечисленные продукты, их будет вполне достаточно для всего организма и глаз.

В зависимости от возраста и других факторов, суточная доза витамина А должна составлять 700-1000 микрограмм.

Витамин С и витамин Е

Употребляя необходимое количество витамина С и Е, можно снизить риск развития катаракты и макулярной дегенерации сетчатки, которая появляется с возрастом.

Витамин С и витамин Е – мощные антиоксиданты, предотвращающие образование свободных радикалов и вредного для тела окислительного стресса, которые способствуют развитию катаракты и возрастных дегенеративных изменений в желтых пятнах.

Такие продукты как капуста, клубника, брокколи, апельсин, киви, лимон, красный и зеленый перец содержат витамин С.

Дневная доза витамина С – от 50 до 100 миллиграммов. Так, в одном апельсине или киви содержится дневная доза витамина С.

Витамин Е содержится в миндале, фундуке, сое и семенах подсолнечника. В день необходимо употреблять около 10 мг витамина Е, к примеру, 50 гр фундука или миндаля.

Витамин D

Витамин D отлично растворяет жир и проникает в организм из продуктов питания или эндогенным способом (витамин синтезируются своими предшественниками в коже, когда она подвергается воздействию солнца). Этот витамин – уникален по сравнению с другими.

Витамин D уменьшает риск развития возрастной макулярной дегенерации, которая является одним из распространенных заболеваний в пожилом возрасте. В зависимости от типа такое заболевание может сильно снизить зрение или вызвать его полную потерю. Недавние исследования показали, что люди в возрасте до 75 лет с нехваткой витамина D в рационе имели более высокий риск дегенеративных изменений в желтом пятне.

Лосось, сардины, скумбрия, печень, молоко, сливочное масло – продукты, содержащие витамин D.

В зависимости от возраста, суточная доза витамина D - от 5 до 10 микрограмм (такое количество содержится в 100 граммах сардин). Также большое количество витамина D у человека синтезируется при воздействии солнечных лучей.

Лютеин

Лютеин в значительных количествах содержится в сетчатке глаза (особенно в желтом пятне) и влияет на характерный желтоватый цвет. Именно такого цвета этот пигмент (ксантофилл) из группы каротиноидов. Лютеин – мощный антиоксидант, который способствует предотвращению возрастной макулярной дегенерации.

В больших количествах это пигмент содержится в зеленых листовых овощах – капусте, брокколи, салате, шпинате, тыкве.

Селен, цинк и омега-3 жирные кислоты

Селен и цинк имеют значение для предотвращения возрастной макулярной дегенерации сетчатки, а омега-3 – ненасыщенные жирные кислоты благоприятно влияют на качество слезной пленки глаз.

Селен содержится в морской рыбе – лососе, крабах, креветках, коричневом рисе, семечках и орехах.

Цинк есть в индейке, красном мясе, черном шоколаде. Поэтому людям, страдающим возрастной макулярной дегенерацией, рекомендуется ежедневно съедать кусочек темного шоколада.

Продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты – лосось, скумбрия, сельдь, рыбий жир, орехи.

Помните, что все перечисленные витамины и другие вещества могут создать сбалансированный и разнообразный рацион питания. При этом принимать аптечные витамины и другие дополнительные продукты без консультации врача-диетолога не стоит.

Источник: reportero.info

