Очистка сосудов головного мозга народными средствами

Больше половины инфарктов и инсультов – результат негативных изменений работы кровеносной системы, «запрограммированной» на обеспечение движения тока крови.

Чистка сосудов - зачем она нужна?

Механизм очистки сосудов от холестерина.

Атеросклероз сосудов возникает вследствие отложения на внутренних стенках липидных бляшек, что ведет:

к быстрому износу и потере эластичности,

к сужению просвета, ухудшению кровоснабжения и питания мозговой ткани (особенно там, где мелкие капилляры).

Со временем появляется угроза ишемического либо геморрагического инсульта, болезни Альцгеймера.

Врачи и адепты здорового образа жизни считают физкультуру таблеткой №1 при такой проблеме.

На втором месте – питание.

Употребление определенных продуктов за месяц снижает уровень «плохого» холестерина примерно на 10%.

Сначала очищается кровь, из которой уходят вредные соединения. Затем частично снимается «налет» со стенок. Контролировать процесс позволяет ангиография с контрастом или рентгенография (по предписанию врача).

На ранних этапах, пока сама бляшка не пропиталась кальцием и не срослась со стенкой сосуда, любые мероприятия будут намного эффективнее.

Очищение сосудов головного мозга травами

Применение трав и других народных методов направлено на облегчение неприятных проявлений:

метеозависимости,

сверхутомляемости,

рассеянности,

головной боли,

высокого давления,

головокружения.

Сборы:

1. Ромашка + березовые почки + бессмертник + тысячелистник + земляника. Каждой измельченной травы взять одинаково, перемешать. Отмерить 2 ст.л. и залить в пол-литровом термосе кипятком. Пить по 100 г с утра и перед сном.

2. Полынь + клевер + семена петрушки + мирт + майоран. Пропорции: 5:5:1:2:1. Заваривают 3 ложки сбора 1 л воды. Выпивают по 50 г через 4 ч.



По отдельности пьют отвары: липы, солодки, лопуха.

Очищение сосудов головного мозга чесноком и луком

Признано, что витамин С и ацетилсалициловая кислота активизируют работу печени, в которой выделяется фермент, перерабатывающий жировые клетки. Поэтому в народны рецептах часто фигурируют продукты, богатые кислотами класса Омега и аскорбиновой.

Рецепт 1

Например, трижды в день по 1 ст.л. принимают смесь лука (1 шт.), лимона (3 шт.), меда (250 г), чеснока (2 крупных головки).

Рецепт 2

Завтракать 3-я орехами, 1 мандарином и ложечкой изюма можно и больше месяца, ведь это не только полезно, но и вкусно.

Березовый сок, сок свеклы

Прекрасным кровоочистительным средством в народе признается березовый сок. Свежим он остается еще в течение 2 дней после сбора. Магазинный аналог не является натуральным продуктом, лечебных свойств не имеет и употребляется лишь как напиток.

По вкусовым свойствам, но не по полезности, сок свеклы уступает освежающему нектару из белоствольной красавицы. Поэтому его «облагораживают» ложкой меда или разбавляют.

В отличие от прочих соков, которые употребляют сразу, сок свеклы должен постоять несколько часов. Иначе, содержащиеся в жидкости летучие вещества, вызовут сонливость, скачки АД, тошноту.

Картофельный или укропный отвар

Картофельный отвар делают не из самого картофеля, а из очисток. Приблизительно 200 г «сырья» заливают 0,5 л воды и кипятят под крышкой 15 мин. Пьют пол стакана натощак.

С продуктами распада, газообразованием и холестерином прекрасно справляются семена укропа. Их, в количестве 1 ст.л., заливают крутым кипятком. Дневная норма, которую обычно выпивают – 300 мл поэтому, столько воды и используют для отвара.

Противопоказания

Обращаясь за помощью к народным рецептам, помните, что кислое и острое нельзя при язвенной болезни, а некоторые травы – при больных почках и холецистите.

Остерегайтесь также аллергии на мед и свеклу.

Источник: idei-na-kuhne

