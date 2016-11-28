Очистка сосудов головного мозга народными средствами

Больше половины инфарктов и инсультов – результат негативных изменений работы кровеносной системы, «запрограммированной» на обеспечение движения тока крови.
Чистка сосудов - зачем она нужна?
Механизм очистки сосудов от холестерина.
Атеросклероз сосудов возникает вследствие отложения на внутренних стенках липидных бляшек, что ведет:
- к быстрому износу и потере эластичности,
- к сужению просвета, ухудшению кровоснабжения и питания мозговой ткани (особенно там, где мелкие капилляры).
Со временем появляется угроза ишемического либо геморрагического инсульта, болезни Альцгеймера.
Врачи и адепты здорового образа жизни считают физкультуру таблеткой №1 при такой проблеме.
На втором месте – питание.
Употребление определенных продуктов за месяц снижает уровень «плохого» холестерина примерно на 10%.
Сначала очищается кровь, из которой уходят вредные соединения. Затем частично снимается «налет» со стенок. Контролировать процесс позволяет ангиография с контрастом или рентгенография (по предписанию врача).
На ранних этапах, пока сама бляшка не пропиталась кальцием и не срослась со стенкой сосуда, любые мероприятия будут намного эффективнее.
Очищение сосудов головного мозга травами
Применение трав и других народных методов направлено на облегчение неприятных проявлений:
- метеозависимости,
- сверхутомляемости,
- рассеянности,
- головной боли,
- высокого давления,
- головокружения.
Сборы:
1. Ромашка + березовые почки + бессмертник + тысячелистник + земляника. Каждой измельченной травы взять одинаково, перемешать. Отмерить 2 ст.л. и залить в пол-литровом термосе кипятком. Пить по 100 г с утра и перед сном.
2. Полынь + клевер + семена петрушки + мирт + майоран. Пропорции: 5:5:1:2:1. Заваривают 3 ложки сбора 1 л воды. Выпивают по 50 г через 4 ч.
|По отдельности пьют отвары: липы, солодки, лопуха.
Очищение сосудов головного мозга чесноком и луком
Признано, что витамин С и ацетилсалициловая кислота активизируют работу печени, в которой выделяется фермент, перерабатывающий жировые клетки. Поэтому в народны рецептах часто фигурируют продукты, богатые кислотами класса Омега и аскорбиновой.
Рецепт 1
Например, трижды в день по 1 ст.л. принимают смесь лука (1 шт.), лимона (3 шт.), меда (250 г), чеснока (2 крупных головки).
Рецепт 2
Завтракать 3-я орехами, 1 мандарином и ложечкой изюма можно и больше месяца, ведь это не только полезно, но и вкусно.
Березовый сок, сок свеклы
Прекрасным кровоочистительным средством в народе признается березовый сок. Свежим он остается еще в течение 2 дней после сбора. Магазинный аналог не является натуральным продуктом, лечебных свойств не имеет и употребляется лишь как напиток.
По вкусовым свойствам, но не по полезности, сок свеклы уступает освежающему нектару из белоствольной красавицы. Поэтому его «облагораживают» ложкой меда или разбавляют.
В отличие от прочих соков, которые употребляют сразу, сок свеклы должен постоять несколько часов. Иначе, содержащиеся в жидкости летучие вещества, вызовут сонливость, скачки АД, тошноту.
Картофельный или укропный отвар
Картофельный отвар делают не из самого картофеля, а из очисток. Приблизительно 200 г «сырья» заливают 0,5 л воды и кипятят под крышкой 15 мин. Пьют пол стакана натощак.
С продуктами распада, газообразованием и холестерином прекрасно справляются семена укропа. Их, в количестве 1 ст.л., заливают крутым кипятком. Дневная норма, которую обычно выпивают – 300 мл поэтому, столько воды и используют для отвара.
Противопоказания
Обращаясь за помощью к народным рецептам, помните, что кислое и острое нельзя при язвенной болезни, а некоторые травы – при больных почках и холецистите.
Остерегайтесь также аллергии на мед и свеклу.
Источник: idei-na-kuhne