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Леди
Красота и здоровье
28 ноября 16, 12:54
Список звуков которые могут разбудить человека
Сон
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Канадские ученые составили список звуков, которые с наибольшей вероятностью могут разбудить человека

Для женщин на первом месте оказался плач ребенка, а вот для мужчин он даже не вошел в «тройку» сильнейших раздражителей.

Спящий мужчина вероятнее всего проснется от звука сработавшей автомобильной сигнализации. На втором месте оказались завывания ветра, на третьем – назойливое жужжание мухи.

В одинаковой степени мужчин и женщин способны разбудить звуки, издаваемые хулиганами, а также храп партнера.

По словам психологов, различная чувствительность у мужчин и женщин демонстрирует нам эволюционные отличия полов. 

Женщины более чутко реагируют на опасность для ребенка, мужчины же слышат раздражители, которые могут представлять собой угрозу для всей семьи. 

Хотя, какая угроза может исходить от мухи?..
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