Чем надо запивать лекарства

Еще в 2000 году писали об исследованиях специалистов клиники Майо (Mayo Clinic), установивших, что употребление этого сока одновременно с гипотензивными и другими сердечными препаратами опасно. Связана подобная опасность с повышением содержания препаратов этой группы в крови.

Особенно такая неожиданная особенность цитрусового напитка опасна для пожилых людей, которые чаще принимают такие таблетки и нередко при этом пьют обогащенный кальцием грейпфрутовый сок. Избыточное действие сердечных средств может вызывать смертельно опасные осложнения. Взаимодействие грейпфрутового сока с лекарствами, предназначенными для приема внутрь, непредсказуемо, подчеркнули тогда исследователи.

Смертельное оружие

Эту непредсказуемость подтвердили новые исследования, опубликованные в декабрьском номере журнала The American Journal of Nursing за 2004 год. В нем, среди прочего, был описан случай смертельного исхода, произошедшего после запивания грейпфрутовым соком гиполипидемических препаратов.



Дело происходило следующим образом: некий пациент страдал гиперхолестеринемией (повышенным уровнем холестерина в крови). А так как у него имелся еще ряд факторов риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, лечащий врач назначил мужчине аторвастатин (липитор) - гиполипидемический препарат (снижающий уровень холестерина в крови).



Через два месяца пациент, проживавший до этого на севере Америки, перебрался в солнечную Флориду. Изобилие фруктов и солнца должны были пойти ему на пользу, тем не менее у мужчины развиваются мышечные боли, слабость, повышается температура тела, он оказывается в реанимации и умирает от острой почечной недостаточности.



При "разборе полетов" выяснилось, что единственное, что изменилось в жизни пациента после переезда на юг - он стал ежедневно выпивать 2-3 стакана свежевыжатого грейпфрутового сока.



Как пояснила в статье Эми Карч (Amy Karch), эксперт по взаимодействию препаратов, грейпфрутовый сок - наиболее проблематичный продукт питания в плане сочетания с медикаментами. Дело в том, что он конкурирует с некоторыми лекарствами за один из печеночных микросомальных ферментов - цитохром Р450 3А4 - который метаболизирует (разрушает) и вещества, содержащиеся в соке, и лекарственный препарат.



Причем конкурирует весьма успешно. Результатом этого становится существенное изменение фармакокинетики лекарства (т.е. то, что организм делает с препаратом), а это незамедлительно сказывается на длительности его действия и оказываемых эффектах.

Ситуация настолько серьезна, что Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food & Drug Administration, FDA), в обязательном порядке требует проверять все новые препараты на совместимость именно с грейпфрутовым соком.



Поименный список



В том же номере журнале опубликован полный список препаратов, которые в сочетании с грейпфрутовым соком могут повести себя непредсказуемо. Например, женщины, принимающие противозачаточные таблетки и пьющие грейпфрутовый сок в один прекрасный день могут обнаружить, что они немножко беременны, а те, кто принимают антидепрессанты - что они совсем не немножко депрессивны. Спектр "чудес" зависит от самого препарата.

Но наибольшую опасность представляет сочетание зловредного сока и гиполипидемических препаратов. Пока печень "занята" разборкой на запчасти ингредиентов грейпфрута, лекарства циркулируют по организму, их концентрация в крови нарастает, достигая того опасного уровня, когда появляются все побочные эффекты сразу. Основные проблемы - как в описанном случае - это поражение мышц и острая почечная недостаточность.



Итак, забыть о грейпфрутовом соке (особенно свежевыжатом) придется, если вы принимаете один из следующих препаратов (следует заметить, что многие из них очень популярны):

Анксиолитики: алпразолам, буспирон, мидазолам, триазолам

Антиаритмические: амиодарон, квинидин

Антибиотики: кларитромицин, эритромицин, тролеандомицин

Антигистаминные: фексофенадин

Антикоагулянты: варфарин

Антиэпилептические: карбамазепин

Бета-блокаторы: карведилол

Блокаторы кальциевых каналов: дилтиазем, фелодипин, никардипин, нифедипин, нимодипин, нисолдипин, верапамил

Гормональные препараты, содержащие: кортизол, эстрадиол, метилпреднизолон, прогестерон, тестостерон

Иммуносупрессоры: циклоспорин, сиролимус, такролимус

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (гиполипидемические): аторвастатин, флювастатин, ловастатин, симвастатин

Ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты): сертралин, флювоксамин

Ксантины: теофиллин

Лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы: финастерид

Опиоидные анальгетики: альфентанил, фентанил, суфентанил

Противовирусные: ампренавир, индинавир, нельфинавир, ритонавир, саквинавир

Противогельминтные: альбендазол

Противогрибковые: итраконазол

Противокашлевые: декстрометорфан

Противоопухолевые: циклофосфамид, этопосид, ифосамид, тамоксифен, винбластин, винкристин

Репотентеры: сильденафил, тадалафил



Следует особо подчеркнуть, что перечислены действующие вещества, а торговые названия препаратов могут быть самыми разнообразными. Название действующего вещества написано на упаковке и указано в инструкции к препарату.



Чай, кофе, боржом



После прочтения данного списка, в котором оказалось пять десятков действующих веществ (а это несколько сотен торговых названий), возникает логичный вопрос: а чем же тогда можно и нужно запивать лекарства, если все настолько серьезно? Как быть в отношении минеральной воды, других соков, чая, кофе, молока?



Существует ряд препаратов, которые следует запивать не водой, а вполне определенной жидкостью - для достижения желаемого эффекта. Например, эритромицин лучше запивать любой щелочной минеральной водой (Боржоми, Ессентуки N4, N17) или молоком. Индометацин или резерпин, в силу химических особенностей действующего начала, рекомендуется запивать молоком. То же относится к препаратам йода. Щелочная минералка потребуется и в случае приема аспирина.

Но то же молоко противопоказано при приеме тетрациклина, так как оно ослабляет активность препарата.

Фруктовые соки, особенно кислые, сводят на нет эффект приема, к примеру, антацидных препаратов, уменьшающих кислотность желудочного сока. Не стоит запивать соком или компотом сердечные гликозиды, и сульфаниламиды, которые являются щелочами по своей химической природе (а в соках содержатся фруктовые кислоты).

Воздержитесь от запивания таблеток чаем. Танин, содержащийся в нем, может образовывать нерастворимые соединения и попросту заставлять выпадать в осадок многие лекарства.

Кофе тоже мало подходит, например, при приеме успокоительных. Это распространяется и на многие другие препараты.

Единственным универсальным средством для запивания таблеток была и остается вода (но не со льдом, а комнатной температуры). Обычно достаточно четверти стакана, но в особых случаях (салицилаты) может потребоваться и большее количество.

Водка, селедка, таблетка

Возникает еще один, немаловажный, в частности для России, вопрос - а как же спиртное? Водка, коньяк, вино, пиво - как они сочетаются с различными лекарствами. Если ответить коротко - алкоголь и лекарства не сочетаются. То есть, если вам назначено какое-либо лечение и приходится принимать таблетки, о спиртном на это время придется забыть.

Некоторые медикаменты в сочетании с алкоголем превращаются в гремучую смесь, способную надолго вывести из строя или даже убить человека. Вспомните отечественный кинофильм "Криминальный талант". Героиня Александры Захаровой подпаивала в ресторане мужчин спиртным, в котором был растворен клофелин, а затем обчищала их. Способ был одно время весьма распространен среди проституток, которым хотелось получить деньги с клиента, не предоставив оговоренные услуги.

Метронидазол в сочетании с алкоголем также может заставить надолго загрустить, так как вызывает эффект, сходный с действием антиалкогольных препаратов (тетурам, антабус, эспераль), вплоть до комы.

Также весьма недружелюбно относятся к алкоголю антибиотики, антидепрессанты и препараты многих других фармакологических групп. Тут выбор один: или выпивать, или лечиться.

Как же запомнить - что чем запивать? На самом деле, не составлять же для себя огромные таблицы, которые впору только на стену крепить - столько различных сочетаний возможно даже при приеме одного препарата. А уж если приходится принимать несколько медикаментов - тут уж и до паники недалеко.

На самом деле все гораздо проще. Прежде всего - помучайте вопросами своего лечащего врача о режиме приема препаратов. Второе - это вытащите из мусорного ведра только что выкинутую инструкцию от купленного лекарства и внимательно изучите ее. Все-таки речь идет о вашем здоровье и тут никакая информация не может быть лишней.

Если в инструкции специально не указано, чем именно следует запивать тот или иной медикамент - запивайте кипяченой водой комнатной температуры (около +20оС). Воздержитесь от употребления алкоголя и, на всякий случай, уберите до лучших времен грейпфрутовый сок. Мало ли что.