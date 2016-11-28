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Леди
Красота и здоровье
28 ноября 16, 17:46
Как правильно построить рацион в холодную погоду
холод
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Теплый обед в морозную погоду обязателен, а от алкоголя лучше отказаться, так как любые горячительные напитки нарушают терморегуляцию организма.
Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

Чтобы не мерзнуть на улице, перед выходом из дома обязательно как следует позавтракать или пообедать. Причем, бутерброд с кофе категорически не подходит – пища обязательно должна быть теплой и питательной, но не слишком «тяжелой», иначе это вызовет сонливость, а организму понадобится слишком много сил на ее переработку, — стало быть, обогревать себя он будет менее интенсивно.

Специалисты рекомендуют в холодное время года начинать день с каш – овсянки, гречки, либо с мюсли, которые можно приправить ягодами, фруктами или медом.

«Категорически запрещено перед выходом на улицу пить алкоголь (даже 50 грамм, которые как ошибочно считается, согревают) – горячительные напитки создают иллюзию тепла, но организм под их воздействием не может адекватно обогревать внутренние органы и ткани, нарушается терморегуляция, а в итоге вы получаете переохлаждение. По этой же причине не стоит спасаться на морозе стаканчиком ароматного глинтвейна (разве что, если вы зашли в теплое кафе и собираетесь просидеть там, не менее часа-полтора). А вот выпить стаканчик теплого чая (пусть даже купленного в сигаретном ларьке), если вы замерзли на улице будет нелишним. Уже после первых глотков вам станет намного теплее» — говорит эксперт.

Источник: http://newsyou.info/

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