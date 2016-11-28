Как правильно построить рацион в холодную погоду

Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.





Чтобы не мерзнуть на улице, перед выходом из дома обязательно как следует позавтракать или пообедать. Причем, бутерброд с кофе категорически не подходит – пища обязательно должна быть теплой и питательной, но не слишком «тяжелой», иначе это вызовет сонливость, а организму понадобится слишком много сил на ее переработку, — стало быть, обогревать себя он будет менее интенсивно.





Специалисты рекомендуют в холодное время года начинать день с каш – овсянки, гречки, либо с мюсли, которые можно приправить ягодами, фруктами или медом.





«Категорически запрещено перед выходом на улицу пить алкоголь (даже 50 грамм, которые как ошибочно считается, согревают) – горячительные напитки создают иллюзию тепла, но организм под их воздействием не может адекватно обогревать внутренние органы и ткани, нарушается терморегуляция, а в итоге вы получаете переохлаждение. По этой же причине не стоит спасаться на морозе стаканчиком ароматного глинтвейна (разве что, если вы зашли в теплое кафе и собираетесь просидеть там, не менее часа-полтора). А вот выпить стаканчик теплого чая (пусть даже купленного в сигаретном ларьке), если вы замерзли на улице будет нелишним. Уже после первых глотков вам станет намного теплее» — говорит эксперт.







